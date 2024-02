Vecinos del Infonavit Playas viven atrapados entre fugas de aguas negras

Mazatlán, Sin.- Los habitantes del Infonavit Playas de Mazatlán, específicamente en la calle Guerrero Negro, viven entre fugas de aguas negras desde hace más de un mes.

"En todo el Infonavit Playas son un problemón estas fugas, siempre son las mismas las que nos generan las fallas aquí, siempre hay problemas de fugas y si por ejemplo, son 10 fugas al año, 8 salen de aquí, ya nos tienen hartos, Mazatlán está hecho pedazos por tantas fallas en las tuberías", comentó Adrián Raygoza, vecino del asentamiento.

El olor desagradable, la suciedad y las calles enlodadas causan malestar entre los residentes, quienes han tenido que lidiar con estas condiciones incómodas durante todo este tiempo debido a la inoperancia de Jumapam.

"Ya estuvo suave de tanto mal olor que hay aquí, las calles están llenas de lama de todo el tiempo que llevan las fugas, además con las lluvias que hubo hace unos días las calles quedaron peor, huele mal, es un cochinero en el que vivimos", añadió.

No los escuchan

A pesar de haber reportado la problemática a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán hace un mes, hasta el momento no ha habido respuesta por parte de la paramunicipal, ni se ha realizado alguna acción para reparar las fugas.

"Ya se reportó, pero no les importa, porque no se han parado por aquí, ellos no quieren saber a qué tantas personas afectan estas cosas, es un asco de colonia, todo gracias a que no se atiende aquí, Jumapam ni las manos mete", enfatizó el vecino.