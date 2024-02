Piden solución para socavón que tiene más de tres semanas en la colonia Estero

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de tres semanas, un socavón en la calle Río Humaya de la colonia Estero de Mazatlán ha generado preocupación entre los residentes debido a la falta de mantenimiento en las calles de la zona y a las constantes fugas de drenaje que desembocan en este punto.

Los vecinos se han visto obligados a improvisar señalizaciones utilizando cajas de cartón y otros objetos para advertir a los transeúntes y conductores sobre el peligro que representa este hueco en la vía pública.

"Tuvimos que poner ahí un cartón de una lavadora, uno grande para que se mire y la gente no tenga más accidentes, porque antes de que lo dejáramos ahí sí hubo unos 3 o 4 accidentes", comentó Mario Osuna, vecino del asentamiento.

A pesar de sus esfuerzos, los accidentes continúan siendo una realidad, poniendo en riesgo la seguridad de quienes circulan por la zona.

"Si continúan pasando, sobre todo de niños que van corriendo o de carros que de noche no se fijan en los riesgos que esto trae, van como 3 que se hunden ahí, le tienen que marcar a la grúa, porque la llanta queda toda acabada", añadió.

A pesar de los reportes realizados a las autoridades pertinentes, hasta el momento no se ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de las mismas, lo que ha aumentado la frustración y la incertidumbre entre los habitantes de este asentamiento.

"No han venido y si se les ha reportado, gente que se ha caído y ha sufrido accidentes ya lo reportó también, pero no les importa nada, porque ahí lo han dejado, lo subimos a Facebook también, lo reportamos varias veces y hasta les marcamos, pero no tenemos respuestas", añadió el vecino.