En el olvido la cancha de futbol de la colonia Redonda

Mazatlán, Sin. -La cancha de futbol de la colonia Casa Redonda de Mazatlán ha sido objeto de críticas por parte de los vecinos, quienes aseguran que su mal estado impide a los niños jugar en ella, pues cada que llueve, la cancha se inunda y se hace lodo al ser de tierra, lo que la hace impracticable.

"Es una vergüenza que nuestros hijos no tengan un lugar adecuado para jugar, está en el olvido por parte de las autoridades hace poco vinieron a poner red y eso, pero esa no solamente es la problemática, también todo el cochinero que se hace aquí", dijo Maite Castro, vecina del asentamiento.

También puedes leer: En mal estado las áreas verdes en el Infonavit Olimpo

Añadió que ante las malas condiciones de la cancha, los niños se ven obligados a jugar en las calles, exponiéndose a los carros que pasan de manera continua.

"La cancha está en muy mal estado y no se ha hecho nada para mejorarla. Los niños tienen que jugar en la calle, lo que los pone en peligro", señaló.

La cancha de futbol de la colonia Redonda ha sido sede reciente de torneos intercoloniales, lo que ha generado críticas por parte de los participantes y los propios entrenadores.

"Es una vergüenza que se deje morir una cancha, está muy mal. Si de manera reciente se jugaron partidos intercoloniales, venía gente de diferentes colonias a ver jugar a sus hijos", dijo José García, uno de los jugadores.

A pesar de las críticas, las autoridades locales no han tomado medidas para mejorar la cancha de fútbol de la colonia, pues los habitantes del asentamiento aseguran que no se le ha dado mantenimiento en mucho tiempo y normalmente no se juega hasta que pasa la temporada de lluvias.

"Hasta que no pasan las lluvias no de jugar ya, tan bien que estaba todo, los niños de poco a poco se animaban a jugar fútbol y de la nada se apagó todo por el mal estado del campo", comentó Carlos Santos, habitante de la zona.