En mal estado las áreas verdes en el Infonavit Olimpo

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de un año las áreas verdes del Infonavit Olimpo no han recibido mantenimiento, lo que ha generado la proliferación de animales ponzoñosos como arañas y alacranes en la zona.

"Entre todas estas áreas verdes hemos podido encontrar animales como arañas, alacranes, cucarachas y ratas. Lleva más de un año así y está muy sucio, nos da miedo que estos animales se metan a las casas o departamentos", comentó Alfredo Zatarain, vecino del asentamiento.

A pesar de que los vecinos han reportado el problema en varias ocasiones a las autoridades correspondientes, hasta el momento no han ido a limpiar.

"Ya lo reportamos a las autoridades y hasta el momento no han venido y creo yo que ni van a venir todavía, va a seguir creciendo ese cochinero cada día más y nada que van a limpiar. Es necesario que lo corten lo antes posible", añadió el vecino.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Se acumula la basura

La falta de limpieza ha ocasionado la acumulación de basura y maleza, lo que ha generado un ambiente poco saludable para los residentes.

"No es saludable que vivamos en un ambiente así, porque estas no son plantas, es cochinero y maleza, no es nada más que eso, y está mal que vivamos en este ambiente, las áreas verdes están muy olvidadas", agregó.

Esta situación ha causado muchas molestias entre los habitantes del Infonavit Olimpo, quienes temen por su seguridad y la de sus familias.