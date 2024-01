En 2023 Coepriss suspendió seis clínicas de belleza por irregularidades en Sinaloa

Mazatlán, Sin. -En el 2023 la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa suspendió seis clínicas donde se realizan procedimientos estéticos que estaban funcionando de manera irregular.

El comisionado Cuauhtémoc Chacón Mendoza, informó que cinco de estas están ubicadas en Culiacán y solo una en Mazatlán.

"En las clínicas tenemos que ver prácticamente si manejan el tipo de quirófano, tiene que ser un doctor exclusivo y que tenga las necesidades que debe ser de acuerdo a las normas, en el caso de inyección toxina botulínica no lo puede hacer una persona, tiene que ser un doctor certificado, no puede ser una persona que tenga una carrera técnica de uso de estética, no es recomendable todo eso", dijo.

El funcionario estatal aseguró que los operativos de supervisión en estas clínicas se hacen de manera permanente.

Añadió que algunas suspensiones fueron parciales y otras totales, incluso que algunos establecimientos ya reabrieron al regularse conforme a la normatividad.

Aviso de funcionamiento

Asimisimo, Chacón Mendoza invitó a la ciudadanía a acercarse a la Coepriss, antes de someterse a un procedimiento estético, para verificar si la clínica cuenta con su Aviso de Funcionamiento; ese documento asegura la operatividad legal del establecimiento.