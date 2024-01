Coepriss capacitará a personal sobre el manejo inocuo de alimentos

Mazatlán, Sin. -La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) estará capacitando a personal de restaurantes sobre el manejo inocuo de alimentos como parte de los operativos de inspección durante el Carnaval.

El comisionado Cuauhtémoc Chacón Mendoza, titular de la dependencia, se reunió este día con autoridades municipales para aterrizar dicho operativo, con el cual se quiere contemplar a puestos semifijos.

"Vamos a partir de ya prácticamente, por eso está citada la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Turismo, porque a final de cuentas ellos tienen un padrón de cuáles son las personas que van a estar dando los servicios y nosotros lo que vamos a hacer es capacitación y fomento a través de ellos en lo que viene siendo manejo de elementos", dijo.

Agregó que es importante trabajar de manera coordinada con los municipios y acordar convenios de colaboración para poder llevar a cabo estas capacitaciones, las cuales tienen la intención de regular a los comercios conforme la normatividad vigente; la intención es iniciar a la brevedad iniciando a la brevedad posible y hasta que inicie la máxima fiesta porteña.

"No solamente en establecimiento registrados, sino en los establecimientos semifijos, si se dan cuenta Mazatlán tiene una cantidad enorme de establecimientos que no están registrados dentro de nosotros, pero no por eso vamos a negar darle servicio de lo que viene siendo capacitación y el manejo en la inocuidad de los alimentos, a través de ellos van a empezar a convocar a todos los establecimientos que están en el padrón que pagan uso de suelo para poder dar el servicio, el tema no es cuestión de cerrar los establecimientos es que estén dentro de las normas federales para poder este servicio", agregó.

Otros operativos

Chacon Mendoza añadió que también se aterrizarán otros operativos como el de Semana Santa y la venta de mariscos, así como el de Semana de la Moto.