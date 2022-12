Emprendedores de Mazatlán suman esfuerzos en colecta de juguetes

Mazatlán, Sin.- La comunidad de emprendedores de Mazatlán que participa en bazares ofreciendo sus productos se ha unido para formar parte de la colecta de juguetes que serán entregados a niños de diferentes colonias e instituciones de beneficencia.

La emprendedora Yanet Silva, de Productos Oaxaqueños, destacó que en la unión con otros emprendedores buscaron una labor que favorezca a la sociedad, sobre todo a los más necesitados.

“Nos unimos a este gran evento y reto que es el de recolectar juguetes, pues ya que no solamente en esa labor social, en esa resiliencia y en ese amor al prójimo, sobre todo porque sabemos que hay lugares aquí en Mazatlán, en donde los niños tienen esa ilusión, pero desafortunadamente no hay recursos económicos y como emprendedores podemos sumarnos a dar muchas sonrisas a los niños con esta recolección de juguetes”, dijo.

Los esposos María Romero y Ángel Rebollar, quienes cuentan con dos negocios, la cenaduría Pata de Gallo y Jaque Latte, carreta de venta de churros, café y snacks, también se sumaron a la colecta.

Este jueves 15 de diciembre, desde las 10 de la mañana en la explanada de la Plazuela República, un grupo de emprendedores instalará un módulo de recolección de juguetes para el que quiera realizar una donación, no dude en hacerlo.

Suman esfuerzos

La coordinadora del programa Emprendamos MAZ, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Wendy Hernández, detalló que en el Bazar The Girls Christmas, que se realizará el domingo a partir de las 15:00 horas en el Parque de las Ciudades Hermanas, también recolectarán juguetes nuevos y usados en buen estado, no bélicos y que no utilicen pilas.

Señaló que a través de un comité se suman esfuerzos para recibir los juguetes, tanto de los visitantes, como de los expositores, con una meta de mil juguetes.