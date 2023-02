Elenes Angulo hace recuento de su vida dentro de la política en su primer informe de labores

Mazatlán, Sin.- Lo que se supone sería el primer informe de labores legislativas del senador por Sinaloa, Raúl Elenes Angulo, terminó siendo más bien un recuento de su vida dentro de la política.

Invitados

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones dónde el salón estuvo a reventar con la asistencia de cientos sinaloenses de los 18 municipios, quienes manifestaron haber llegado desde muy temprano; muchos se quedaron afuera, otros mejor se salieron y esperaron sentados en los pasillos ante la demora del evento que duró más de dos horas.

Acompañaron al legislador, el gobernador Rubén Rocha Moya: compañeros senadores de los estados Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Chiapas y Durango; autoridades militares, representantes municipales, estatales, diputados y del partido Morena.

Entre las porras y aplausos que no faltaron, asistentes de la Invasión Jaripillo aprovecharon y mostraron pancartas pidiendo atención a las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno.

Su historia de vida simboliza la 4T

En su discurso, el originario de Mazatlán no informó nada sobre las actividades realizadas; se limitó a hablar de su historia de vida, sus experiencias en el quehacer político y de su transición como comisionado de Conapesca a legislador, pues llegó como suplente en el 2021, luego de que el titular, Rubén Rocha Moya, fuera elegido como candidato por su partido en las elecciones de ese año.

Fue a través de un vídeo, en el que se mencionó que el senador de sexagésima quinta legislatura, había asistido al 90% de las sesiones, que ha presentado 22 iniciativas durante el último año legislativo, turnadas 16 a distintas comisiones de las cuales cuatro han sido como promovente y 12 de suscrito.

También que ha realizado 25 exhortos desde la máxima tribuna para abordar temas de interés nacional como la pesca, la salud y las finanzas.

Que ha priorizado dar servicio en sus oficinas de atención ciudadana, en las que se han brindado apoyos para beneficio de 5, 300 familias en todo Sinaloa; todo ello con perfil bajo y sin protagonismos mediáticos.

"Si puede servir de algo a mi historia de vida, qué es breve no es muy amplia pero sí muy intensa, simboliza de alguna manera, eso me lo han dicho otros compañeros en el resto del país, lo que la cuarta transformación viene hacer a este país, a darle la oportunidad de poder público a nosotros los chairos, a los que no provenimos de grandes y grandes apellidos", dijo.