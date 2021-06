Elecciones en paz, transparentes y equitativas, pide Sergio Torres

Mazatlán, Sin.- Los sinaloenses tenemos derecho a una elección en paz, transparente y equitativa, señaló Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, al hacer una petición al IEES, para garantizar una jornada electoral segura en todos los sentidos y al gobierno estatal y municipal para que no intervengan de ninguna manera.

"A la licencia Karla Peraza, presidenta del Instituto Electoral Estatal de Sinaloa, le pedimos que garantice una jornada electoral transparente, equitativa y justa para las y los sinaloenses. Al gobernador Quirino Ordaz, que se mantenga al margen el día de la elección y que no ponga a funcionar ninguna estructura paralela de gobierno", señaló.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Al ingeniero Jaime Montes, delegado de programas sociales del gobierno de Morena, le pidió lo mismo, que no intervenga en la jornada electoral y desactive lo que se sabe es una estrategia electoral de coacción al voto hacia los beneficiarios de dichos programas sociales.

"Convocamos a los gobierno municipales, que no utilicen personal ni recursos públicos para la jornada electoral, hacemos un llamado a las y los ciudadanos para que nos ayuden a cuidar el voto y denuncien cualquier anomalía al respecto", agregó.

Torres Félix, acompañado de Martín Heredia, candidato por la alcaldía de Mazatlán y de los y las candidatas de los diferentes distritos, aseguró que esté 6 de junio serán los ganadores al debelarse la verdadera encuesta, apostando que ese "voto indeciso" que sale en las encuestas sea para su partido.

"La gente está esperando el día de la elección para no votar por Morena y tampoco va a votar por el PRI, ese margen grande de indecisos en las encuestas, en lo que no están indecisitos es que no van a votar por esos dos partidos, ahí es donde Movimiento Ciudadano se convierte en una opción real", aseguró.





















