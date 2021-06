Rosa Elena Millán denuncia acoso político de Va por Sinaloa

Culiacán, Sin.- En la recta final de las elecciones, la candidata a la gubernatura de Sinaloa por Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, denunció que ha sido víctima de acoso político por parte de integrantes del equipo de trabajo de su contrincante, Mario Zamora Gastélum, de Va por Sinaloa.

“Creo que como mujer estoy obligada a decirlo, estos días he recibido un acoso político impresionante, he recibido a no menos de seis personajes que me han estado buscando, insistiendo a que decline a favor de Mario Zamora, por supuesto que no lo voy hacer”, declaró.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Explicó que como política activa de Sinaloa, ha trabajado para ser congruente con sus acciones y después de cerrar ciclo con el PRI y dar gracias, se va a mantener en Fuerza por México.

Millán Bueno aclaró que Mario Zamora no ha tenido acercamiento con ella para que se sume a su proyecto. Sin embargo, a pesar de que ha rechazado la alternativa de quienes son enviados a dialogar con ella, estos no cesan.

“Digo, si no me ocuparon, para que me ocupan ahorita, ¿qué no van ganando según las encuestas? Digo, ahí está el resultado”, expresó.

Hasta el momento, solo la alianza Va por Sinaloa le ha propuesto a la candidata de Fuerza por México que decline a favor de ellos y, en caso de ocurrir con otro partido, reiteró que su dignidad vale mucho y no tiene precio, al ser congruente con sus ideales políticos.

“Dígame quién me ha acusado de corrupta, de deshonesta, nadie. Quién me ha acusado de no conocer el estado, de no tener capacidades, nadie. Y soy la única mujer que se sostiene en esta contienda y soy la única mujer que con la frente en alto va a ser votada el seis de junio”, subrayó.









