El valor de una mujer no está en su belleza externa: subsecretaria de Semujeres

Mazatlán. Sin-. Ante los hechos ocurridos en las últimas semanas, tanto en Culiacán como en Mazatlán, donde dos jóvenes han perdido la vida al someterse a procedimientos estéticos, Rosa Elena Millán Bueno, subsecretaria de Semujeres, consideró qué es importante destacar el tema de los valores, que una mujer vale por sí misma y no por la belleza externa.

"Creo que es importante resaltar el tema que tiene que ver con los valores, con lo que una mujer vale por sí misma, no por el cuerpo, no por el rostro, no por la belleza externa, creo que esos cánones de belleza que a veces se implementan y se generan como un requisito, deberíamos de trabajar mucho como sociedad, para que las mujeres nos sentamos seguras de nosotras mismas, de lo que somos, de lo que podemos llegar a hacer y que cuando haya gusto, interés, de hacerte un arregladita, una cirugía, que se haga con gente muy profesional", consideró.

Agregó que el sector Salud a través de Coepriss, implementado acercamientos con los colegios de médicos y de cirujanos plásticos, para que haya toda una certificación y seguridad, para quienes acceden a este tipo de tratamientos, lo hagan con profesionales.

"Es un tema que se tiene que trabajar mucho, creo también que quiénes acceden a ese tipo de trabajos, es como cuando vas con un otorrino o cuando vas con un gastroenterólogo, no vas a ir con un médico que no tenga ni título, que no sea su especialidad, es el mismo caso con las cirugías estéticas, hay una serie de requisitos que la ley señala para realizar este tipo de cirugías", agregó.

La funcionaria estatal hizo el llamado a todas las mujeres para no dejarse engañar por charlatanes, a que tengan cuidado a la hora de querer realizarse una intervención de este tipo, pero también a evitar estereotipos de belleza o cuerpos perfectos, cultura que prevalece en el estado.

"Son culturas y son situaciones que lamentablemente nos han generado una imagen, pero me parece, sin criticar a nadie, porque no debemos de estigmatizar a nadie, quienes desean esos cuerpos y tengan para pagarlo, la sugerencia es que lo hagan con gente profesional", exhortó.

"Pero también que destaquemos los valores y la importancia que tiene una mujer, donde la belleza no sea en función del cuerpo, del volumen de sus "boobies", los glúteos o de la cintura, sino que sea algo más profundo, con más valor, creo que es lo que tenemos que trabajar como sociedad", añadió.