El "Químico" se olvidó del pueblo; aseguran mazatlecos

Mazatlán, Sin.- Luego de que Luis Guillermo Benítez Torres presentó su renuncia a la presidencia municipal de Mazatlán, para aceptar la invitación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de integrarse a la Secretaría de Turismo de Sinaloa, los mazatlecos aseguran que el ahora exalcalde le quedó a deber a la ciudad y que prácticamente se olvidó del pueblo.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos manifestaron que la gestión del “Químico” quedará marcada por la deficiencia en los servicios públicos y el escándalo por la compra de 2 mil 139 luminarias a un costo de más de 400 millones de pesos.

Benítez Torres enfrenta actualmente una denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado por corrupción en el manejo de recursos públicos del Ayuntamiento de Mazatlán.

"Fue lo mejor que pudo pasar, que renunciara, un alcalde tiene que tener seriedad, cosa que este señor no conocía, qué es eso que se dejara ver en fiestas, qué respeto puede tener hacia al pueblo y sobre todo qué imagen da a la gente de Mazatlán, está bien que aquí seamos alegres, pero tampoco se tenía que andar exhibiendo", comentó Karen, una ama de casa vecina del Centro de la ciudad.

Las deficiencias en los servicios públicos, así como las obras públicas inconclusas, son aspectos que marcaron su gestión de cuatro años al frente de Mazatlán, a opinión de las personas encuestadas.

"Se fue sin terminar lo que comenzó en varios lugares, por ejemplo en la avenida Emilio Barragán, lo tienen que llevar a juicio, lo único que hizo fue poner luces en la zona turística, pero de ahí en fuera, no hizo nada para el beneficio en general de la gente de Mazatlán", comentó Iván, vendedor ambulante del centro de Mazatlán.

Omar, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, afirmó que nunca hizo algo para aminorar las necesidades más apremiantes en su asentamiento.

La recolección de basura en Mazatlán ha presentado serias deficiencias en lo que va del 2022. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Me atrevo a decir que es de los peores presidentes municipales que me han tocado ver y vaya que he visto varios, de nada sirvió, solamente vino como los otros, con muchas promesas, y se fue igual".

También le reprocharon su gusto excesivo por viajar para promocionar Mazatlán, en vez de trabajar y solucionar problemas en las colonias populares.

"Solo fue alcalde para sacar ventaja y porque le convenía, solo servía para irse de viaje y eso para nada nos beneficiaba, solamente veíamos que se andaba de un lado a otro, sin vergüenza, solamente subía fotos y no le importaba, no es alguien que inspiré respeto, lo bueno que se fue, que tuvo la decencia de renunciar", expresó María, trabajadora de un comercio ubicado en el centro de Mazatlán.

Más fallas

La deficiencia en la recolección de basura es otro tema en el que los mazatlecos encuestados consideran que el “Químico” falló.

"Hay que ver nada más cómo está colapsando Mazatlán, sin servicios públicos decentes, la basura se tarda en pasar hasta tres semanas, las alcantarillas en varias colonias rebosan. Mazatlán está lleno de baches, le da una muy mala imagen a todo esto, ojalá y que pronto llegue alguien digno, Mazatlán. Al día de hoy solo tiene bonita las playas, no se trabaja en las colonias", opinó Gloria, vecina del Fraccionamiento Playa Sur.