El precio de la tortilla no puede subir; ya tuvo su efecto inflacionario, señala Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Un posible aumento del precio de la tortilla no puede ocurrir, porque este producto ya tuvo su efecto inflacionario, señaló el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre este tema.

"Si todo eso ya tuvo un impacto inflacionario el año pasado, es decir, ya se llegó a eso, quiere decir que la propia tortilla ya tuvo su impacto inflacionario por lo cual no existe justificación, y más que meternos a si tienen o no razón, les pido comprensión que no generen ningún problema, ya no diría yo en la inflación, sino un problema para las familias", comentó.

También te puede interesar: Nadie debe de hacer justicia por su propia mano: Rocha Moya

"Lo mismo que yo expliqué y plantee a las autoridades agropecuarias de este país, si ya el año pasado se pagó un precio promedio para el caso de la tonelada de maíz o el kilo de maíz, no tiene porque bajar, porque resulta que el efecto inflacionario, lo tuvo ya, el año pasado".

Explicó que el año pasado se pagaron entre 6.8 y 7 pesos, y que en ese momento él pidió que no se pagará menos del promedio de lo que se vendió el año pasado, por lo que sigue en esa postura y dándole seguimiento al tema.

"No solo se hace tortilla del maíz, el maíz tiene muchos derivados industriales, que tienen, yo ni sabía, que incluso la pasta dental tiene que ver el maíz, en la confección de medicamentos, acompañando a la sustancia activa, las pastillas sabes tienen componentes del maíz, no solamente se hacen palomitas y se hacen totopos, etcétera", dijo.

El gobernador le solicitó al secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, que convoque a los industriales para hablar sobre este tema, y tratar de llegar a un acuerdo.

En agosto del año pasado, el gobernador anunció un apoyo para que el precio de la tortilla no aumentara a más de 23 pesos, esto a través de un acuerdo con el líder de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla, que encabeza, Rafael Uriarte Quiroz.