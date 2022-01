El PAS se prepara para el cambio de dirigencia estatal

Culiacán, Sin.- El secretario de salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda se encuentra bien, reposando y esperando dar negativo de la prueba Covid-19 para retomar sus labores, aseguró su esposa Angélica Díaz Quiñonez.

Por ello, aprovechó para agradecer a amigos, militantes del PAS, a la Comunidad Universitaria, a los trabajadores del Sector Salud y a muchas personas más que han estado al pendiente de la salud de su esposo.

“Pedirles a todos a todos que se sigan cuidando, nadie estamos exentos de contagiarnos de Covid-19, incluso el personal de salud es quien más se contagia a pesar de que se cuidan los protocolos de salud debido a la carga viral excesiva que obtienen y aprovecho para desearles un venturoso año nuevo ”, indicó.

-Hay quienes dicen que el estado de salud del secretario es delicado, le insistimos.

-Siempre hay rumores, la salud del secretario está en óptimas condiciones, él está reposando como lo requiere esta enfermedad solo esperando dar negativo para no contagiar a los demás.

-Aprovechamos para preguntarle sobre los cambios de la dirigencia del PAS que ya están en puerta y de acuerdo a los estatutos la Secretaría General la debe ocupar una mujer, ¿está en esa disposición?

- Donde la asamblea me proponga aceptaré con gusto. Nunca he necesitado tener algún puesto o nombramiento para trabajar por lo que más me gusta: servir. Ahorita soy Secretaria de Activismo Social del Comité Estatal del Partido Sinaloense.

En el Partido Sinaloense seguimos muy activos y ahorita nos estamos preparando para una nueva reestructuración del Comité Directivo Estatal y de los Comités Directivos Municipales en todo el estado, ya que los estatutos del PAS así lo indican, esto de conformidad con las leyes en materia electoral, por lo pronto, Víctor Antonio Corrales Burgueño se encuentra asumiendo las tareas como presidente interino.

Pronto tendremos nuestra Asamblea General para las nuevas designaciones de las personas que habrán de asumir la dirigencia política de nuestro Instituto político y como siempre continuamos trabajando fuertemente con los programas sociales, en ningún momento, hemos dejado de atenderlos aún en pandemia.

-Se dice también que el PAS va en caída libre, ¿cuál es su opinión?

-¿Cuál caída libre? Si el PAS hoy más que nunca está en su máximo esplendor, es la segunda fuerza en el congreso, es autoridad en seis municipios, en todos los cabildos y tiene presencia en Gobierno del Estado. Nuestro trabajo demuestra otra cosa, seguimos activos.

Por ejemplo citó los Programas “Médico en Línea”, la “Consulta Médica Presencial” y la entrega de medicamentos en las instalaciones del PAS continúan con éxito dirigido por el doctor Manuel Urtusuastegui.

Asimismo, en estos meses de octubre, noviembre y diciembre y enero son los meses más propicios para sembrar hortalizas, a través del programa “Huertos Familiares “hemos estado otorgando semillas en los municipios como Cósala, Navolato, Badiraguato, Sinaloa y San Ignacio.

Y no se diga de los programas de fumigación y sanitización que en estos momentos es tan importante en los hogares de algunos lugares del estado Sinaloa, así como aquí en el municipio de Culiacán, para prevención al Covid-19 y al dengue.

Hemos estado entregando, gel anti bacterial y cubrebocas durante toda la pandemia porque queremos que la gente esté debidamente protegida.

Otro programa, no menos importante, dijo, es la Gestión Jurídica en el PAS, es atendida todos los días en horas hábiles de manera gratuita por el Lic. Willy Alemán, así como la Gestión Popular que dirige el Lic. Adán Pérez en las mismas instalaciones del Partido.

Con el programa “PASCOTA”, explicó, damos atención a las mascotas; sigue siendo muy solicitado, porque también los perritos se enferman y requieren atención veterinaria, este programa está a cargo de Lucia Montaño.

El programa “Miércoles del Ayer” con grupos reducidos, sigue activo con los adultos mayores, a cargo de Guillermina Verdugo.

También estuvimos trabajando en la recolección de firmas para la Revocación de Mandato, trabajo que se hizo a nivel estatal y se entregó al INE. Logrando la militancia y simpatizantes pasistas juntar más del 60% de un total de 273 mil firmas que se presentaron ante las autoridades electorales del estado de Sinaloa, dijo.

“Todo este gran trabajo que se hace en el Partido Sinaloense, estoy segura será retomado por el nuevo Comité Estatal y en este 2022 una vez más nos vamos a mantener en las preferencias dentro de la opinión pública con nuestras propuestas en beneficio de quiénes más lo necesitan”, aseguró.









