Aún con tres dosis de la vacuna Covid SNTE 53 reporta muerte de maestros en Sinaloa

Culiacán, Sin.- A pesar de que la gran mayoría de las maestras y maestros de Sinaloa han recibido el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, algunos contando hasta con la tercera dosis, el Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación en la sección 53 continúa registrando contagios y decesos, así lo informó Fernando Sandoval.

El secretario general de la sección 53 comentó que tras la cuarta ola de contagios de SARS-CoV-2, en la que abundan los casos de la variante Ómicron, 2 docentes perdieron la vida por esta causa.

Local Se inmunizó a 56 mil 364 maestros en jornada de refuerzo contra el Covid-19

Sin embargo, el dirigente prefirió mantener en anonimato la información de los docentes fallecidos, por respeto a la confidencialidad.

“Tenemos casos que se nos están registrando de compañeros que aún con la vacuna segunda dosis, algunos tercera dosis, pues se han contagiado, se han enfermado y algunos lamentablemente han perdido la vida”, dijo.

En ese sentido, Sandoval Ángulo hizo un llamado a los maestros para continuar con los esquemas de vacunación y los cuidados contra el Covid-19, pues recordó que se habilitarán macrocentros para inmunizar a los maestros rezagados.

Ahí mismo, llamó a las autoridades a promover la vacunación para los menores de edad, y que eso ayude al regreso a las clases en modelo presencial

“Sabemos perfectamente bien que el refuerzo no es para que no te dé, es para que te dé con menor intensidad. Sin embargo, mi llamado sigue siendo a privilegiar la vida, privilegiar la salud, actuar con mucha sabiduría y prudencia cuando se tome la gran decisión del regreso presencial escalonado paulatino, porque no estamos hablando de un regreso total tampoco y me sumo, sigo exigiendo la vacunación de los niños”, dijo.

Ante los esquemas de vacunación para docentes, Fernando Sandoval comentó que el SNTE 53 no ha mantenido interacción alguna con la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, y que ha sido a través del subsecretario de vinculación social, Jorge Quintero, con quien se han dirigido para que los maestros de la sección pudieran vacunarse.

Ante el regreso a las clases presenciales, Sandoval Ángulo puntualizó que será el comportamiento de la pandemia lo que permitirá volver o no a la presencialidad.













