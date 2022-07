El martes 26 de julio designarán a consejeros de Instituto para Protección a Periodistas

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Feliciano Castro Melendrez adelantó que posiblemente el martes de la próxima semana quedará definida la integración del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Precisó que la elección tanto del director como la de consejeros será en sesión ordinaria y los diputados votarán por cédula.

Respecto a la comparecencia tanto de los tres candidatos a la dirección como la de los 12 aspirantes a consejeros, precisó que son personas con formación y con buenas ideas.

“Pudimos observar cómo hay quienes se han afirmado desde la calle, y hay quienes han crecido desde la académica y el desarrollo y el compromiso en el ejercicio institucional. Me parece que esto habla muy bien. Mi reconocimiento a periodistas y defensores de los derechos humanos. La verdad hay muy buen nivel”, indicó.

Precisó que ahora será responsabilidad de los que sean electos para integrar el Instituto de hacer un buen trabajo.

“Yo no quiero anticiparme ni meter las manos, anunciando nada, pero creo que augura una buena posibilidad. Vamos a buscar tomar la mejor decisión para que el Consejo Consultivo y la Dirección General sean ocupados por los mejores perfiles, para garantizar justamente lo que hemos dicho: las condiciones óptimas para el ejercicio del trabajo de los periodistas, para el desempeño de las fuerzas, individualidades, grupos, en el ámbito de los derechos humanos”, señaló.

Reiteró que no hay democracia y no habrá desarrollo con bienestar social si no se cuenta con un periodismo objetivo, comprometido con la verdad, que genere opinión pública, soportado en la verdad.

“La crítica es imprescindible en el ejercicio de este desempeño y ustedes y todos los demás que están trabajando en este ámbito, pues están convocados justamente por el país, por la historia, a hacer una aportación muy significativa”, indicó.