El gobernador le dio oportunidad a otros: Miguel Loaiza sobre cambios en el DVyT

Culiacán, Sin.- Ante los cambios que realizó el gobernador, Rubén Rocha Moya, dentro de la dirección de Vialidad y Transporte, Miguel Loaiza Pérez señaló que desconoce exactamente los motivos de los cambios, pero que supone que el mandatario estatal le quiso dar oportunidad a otras personas.

—¿Ya había algún antecedente de algún reporte de mal desempeño de sus funciones?

"No, pues yo creo que el señor gobernador le quiso dar oportunidad a otras gentes porque fueron varias áreas en las que hubo cambios, en algunas no había sido nombrados todavía y fueron nombrados algunos jefes".

El director de Vialidad y Transporte reiteró que desconoce ciertamente cuáles fueron los motivos para destituir a estas personas de su cargo en las distintas áreas.

Loaiza señaló que espera que los nuevos integrantes dentro de la dirección de Vialidad y Transporte trabajen a favor de los usuarios.

"Que vengan y se sumen a trabajar en beneficio del usuario, aquí en la dirección", dijo.

Detalló que él estuvo en la reunión y la toma de protesta de cada uno de ellos.

—¿Pero no le dio ninguna razón?

"No hay, no hay ninguna, si anda buscando algún tema, que, pues, el tema es que el señor gobernador tiene la facultad de poder nombrar, poner y quitar gente. Él comentó que iba a haber cambios en varias áreas de gobierno, entre ellas en la dirección, en caso de delgados e inspectoría, pero aquí el cambio no fue delegados, fue el personal de jefaturas y el jefe de inspectores", dijo.

Fue ayer lunes 13 de marzo cuando el gobernador dio a conocer los cambios dentro de la dirección de Vialidad y Transporte asignando a los siguientes funcionarios:

Xavier Ernesto Félix Flores, subdirector de Transportes

Francisco Iván García Ibarra, jefe del Departamento de Servicios Auxiliares

Maomar Quintero Martínez, jefe del Departamento de Informática

Gilberto Arturo Humarán López, jefe del Departamento de Seguimiento Evaluación y Enlace con Delegaciones

Antonio Espinal Avendaño, jefe del Departamento de Estudios y Proyectos

Carlos René López Angulo, jefe del Departamento Jurídico

Sócrates Ascaris Noel Osuna Castro, jefe del Departamento de Registro y Control de Vehículos del Servicio Público

Oswaldo Benito Castro Guerrero, jefe del Departamento de Supervisión del Transporte

Cabe destacar que el gobernador, Rubén Rocha Moya había comentado durante una Semanera, que se realizarían algunos cambios dentro de esta dirección y que se estaban llevando a cabo investigaciones, refiriendo el caso de la SEPyC y sus casos de corrupción.