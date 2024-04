El Escuadrón de Salvamento Acuático y su heróico trabajo durante las vacaciones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La Policía Acuática de Mazatlán está integrada por 35 salvavidas y rescatistas que cada temporada vacacional salvan de morir ahogados a un promedio de ocho personas a la semana. Semana Santa y Pascua suelen ser las fechas del año donde ponen a prueba todos sus conocimientos ante el cúmulo de emergencias que se disparan.

Rodolfo Valdez tiene 25 años prestando sus servicios en la Policía Acuática de Mazatlán, es de la primera generación que conformó este cuerpo de salvavidas. Su preparación física es diaria, con ejercicios de atletismo o natación, además constantemente hay que tomar cursos de capacitación y certificación para mantenerse actualizado con nuevas técnicas de rescate, aunque la mayor fuente de conocimiento es la experiencia propia.

"Se requieren de habilidades, de mucha destreza, no nada más es llegar y 'sé nadar, me meto al mar', eso es lo que creen las personas, pero si no conoces el mar, si no tienes la habilidad para salir de una corriente mejor no te metas, mejor no arriesgarse", señala.

Rescates

Del 1 de enero al 25 de marzo de 2024 se han rescatado en playas de Mazatlán a 42 bañistas; 23 en el mes de enero, 5 en febrero y 14 en marzo.

De acuerdo a boletines informativos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública, se observa que cinco de los rescatados son originarios de Jalisco, tres del Estado de México, dos de Chihuahua, uno de Ciudad de México, uno de Guanajuato, uno de Culiacán, uno de Mazatlán y uno de Estados Unidos; del resto no se especificó lugar de origen pero la mayoría son turistas.

De los rescatados, dos han sido dispuestos ante un juez cívico, por omisión de acatar las indicaciones de los salvavidas y encontrarse en estado de ebriedad.

De acuerdo al número de rescates efectuados, se deduce que las playas Sábalo, Cerrito, Isla de la Piedra Gaviotas, Camarón y avenida Del Mar son puntos conflictivos.

Lamentablemente han perdido la vida cuatro personas por ahogamiento; un hombre del que no se dieron a conocer sus generales el 19 de enero, quien cayó primero en una zona rocosa y luego fue arrastrado por el mar; además de una pareja de visitantes provenientes de Monterrey, ambos se introdujeron al agua el 18 de marzo en horario donde ya no hay vigilancia en las playas.

Se suma un turista de la Ciudad de México que ingresó al mar en estado de ebriedad y que fue "tragado" por las olas; esto el 23 de marzo.

Las corrientes de retorno

En el mar suele suceder un fenómeno relativamente frecuente pero que muy pocos conocen y por tanto no lo perciben cuando visitan las playas, pero que es la principal causa de rescates de personas ya que las arrastra mar adentro.

Se trata de las corrientes de retorno o de resaca, una corriente superficial de agua que retrocede desde la costa hacia el mar y que se genera principalmente por la rotura irregular de las olas a lo largo de la cresta, esta atrapa a los bañistas y los lleva mar adentro.

La intensidad del oleaje y la forma tipográfica de la playa determina la formación de estas corrientes.

"Hay ciertas zonas donde se forman más, desde el hotel Sand's Las Arenas hacia el Valentino, se forman muchas corrientes de retorno porque llega la ola de frente y con más fuerza, donde hace curva, hacia Playa Norte, el oleaje disminuye, pierde fuerza porque hace bahía, ahí no se forman corrientes", explica.

Estas se pueden formar de un momento a otro, el largo y ancho de estas varía, pero cuando hay formación de zanjas o declives de arena estas suelen tomar más intensidad.

"En verano se empieza a mover la arena y es donde empiezan las zanjas, los declives y hay mucho trabajo para los salvavidas, ya que cuando se mueve la arena y se hacen las zanjas es cuando agarra fuerza la corriente", agregó.

Los bañistas suelen nadar de manera perpendicular hacia la costa para salir de la resaca sin tener éxito, sin embargo desconocen que el nado debería ser hacia los laterales hasta lograr salir de la corriente y después hacia la costa.

"Hay personas que saben nadar pero no saben salir de una corriente, la persona quiere salir por donde mismo y ahí es donde gastan la energía, se cansan, la recomendación es nadar lateralmente", detalla.

Los bañistas, al no saber cómo enfrentarse a esta situación, entran en pánico al comprobar que no pueden llegar a la orilla; entre el desespero y el agotamiento la situación, la emergencia puede terminar en tragedia, como un ahogamiento.

Falta cultura

Valdez menciona que falta cultura por parte del usuario de playa en informarse sobre lo que puede y no hacer al meterse al mar y también a la hora de acatar indicaciones de los salvavidas.

Suelen meterse con ropa no adecuada, por ejemplo pantalones o ropa de mezclilla, prendas que ganan peso al mojarse y que dificulta la movilidad de la persona, también él adentrarse en estado de ebriedad.

"La mayoría de las personas hacen caso, pero cuando empiezan a tomar bebidas embriagantes ya no entienden razones, llegamos y les explicamos de las condiciones del mar, de los banderines, las indicaciones, pero alcoholizados ya no entienden", lamentó.

Rodolfo Valdez ya perdió la cuenta del récord de rescates que lleva en su trayectoria, pero asegura haber participado tanto en hazañas individuales como masivas (de tres cuatro o más personas). Revela que en muchas ocasiones le propusieron ser el comandante de este cuerpo acuático, sin embargo siempre se negó, ya que prefería seguir en las playas, las cuales se convirtieron en su segundo hogar.

Falta señalética

Al realizar un recorrido por la zona costera se observó que en aquellas zonas con formación frecuente de corrientes de resaca carecen de señalética en la que se informe al público que ahí es zona de riesgo por la formación de estos fenómenos.

En lugares de ascenso y descenso se pueden observar banderines rojos y algunos letreros con la leyenda "zona no apta para bañarse"; sin embargo bañistas hacen caso omiso y aún así se meten al mar.

Recomendaciones

Antes de meterse al mar un bañista debe primero observar cuál es el color de la bandera que existe en esa zona, las cuales indican el grado de seguridad de las mismas, así como preguntar a los salvavidas sobre las condiciones de las mareas y el oleaje, si es apta para bañarse o no, sin embargo pocos lo hacen.

El color verde significa que es una playa segura y apta para bañarse, el amarillo significa precaución, el blanco que hay presencia de quemadores y el rojo peligro, éste último color de bandera suele colocarse en zonas que son rocosas o dónde hay un oleaje fuerte y elevado, es decir, no es apta para bañarse.

