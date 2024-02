El Ejército es una opción laboral viable para los jóvenes sin empleo: Fuentes Vélez

Culiacán, Sin.- El pertenecer a las fuerzas armadas de México es una buena opción para los jóvenes que no cuentan con un empleo, consideró Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la 9/a Zona Militar.

Según lo expuesto por el comandante, el ejército tiene las puertas abiertas para los interesados, quienes deberán de entregar su documentación a cualquier cuartel militar que de Sinaloa.

“Está el cuartel de aquí en Culiacán, también el 94 batallón en El Sauz, el 89 de Los Mochis, el 42 en Guamúchil, el 110 en San Ignacio y el octavo en Mazatlán” especificó.

A pregunta expresa, Fuentes Vélez consideró el unirse a las fuerzas armadas una mejor opción para la ciudadanía que formar parte de grupos generadores de violencia.

Requisitos

Para formar parte del Ejército se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber pertenecido antes a las fuerzas armadas o corporaciones policiacas. También se pide tener entre 18 y 29 años, ser soltero y sin hijos, medir mínimo 1.63 mts y tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9.

Se permiten tatuajes siempre y cuando no sean visibles con el uniforme y no se encuentren en manos, brazos, cuello o cara. Las imágenes no deben ser ofensivas, no deben rebasar 10 x 10 cm y si tiene varios, no deben cubrir más del 10% de la superficie corporal.

Los documentos necesarios son: cartilla del SMN, acta de nacimiento nueva, CURP nueva, credencial de elector del INE, certificado de estudios de secundaria o superior, firma electrónica, RFC y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. También se requiere constancia de no antecedentes penales.

Dentro de los beneficios de pertenecer al ejército están: haber y sobre haber, servicio médico integral para derechohabientes, vestuario y equipo, primas vacacionales, aguinaldo, vacaciones, becas para los hijos, seguro de vida, pensión y crédito para vivienda. También se brinda capacitación, posibilidades de crecimiento laboral y seguridad social conforme a la ley.