Imelda quedó por paridad de género, mi propuesta fueron los dos: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que la senadora Imelda Castro quedó en la primera posición de la fórmula al Senado de la República por cuestiones de paridad de género.

Al ser cuestionado sobre su opinión respecto a que su secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, no resultó ser el que encabeza la fórmula, el gobernador dijo que él propuso a los dos para que aparecieran en la encuesta.

Rocha Moya comentó que él ya sabía que su propuesta del Senado podría ser modificable y confía que la democracia tenga “certidumbre” y permita que los dos (Imelda e Inzunza) ganen la curul en el Senado de la República”.

Gobernador: “Fue un problema de género, ¿por qué se modificó? Se modifica también el número de estados que entran a la coalición. Ya no puede ser la lista que se publicó inicialmente, entonces se tiene que modificar… era un problema de género, tiene que coincidir en el número de mujeres que encabezan y el número de hombres que están en primer lugar”.

Periodista: ¿Esto no quiere decir que el secretario Inzunza no tendría tan segura la llegada al Senado? Porque que el hecho de Imelda haya llegado a la primera posición, quiere decir que su lista no era precisamente la lista.

Gobernador: Yo propuse a la senadora Imelda y al secretario, a los dos los propuse finalmente salieron seleccionados por una encuesta.

Periodista: ¿A quien los propuso?

Gobernador: Para la encuesta

Periodista: ¿Confía que los dos lleguen? (Al Senado)

Gobernador: Sí, pero ya les he dicho yo que en la democracia hay certidumbre.

Periodista: ¿Eso quiere decir que Imelda le ganó la encuesta al secretario?

Gobernador: No se encuestan hombres con mujeres, es un sentido de lógica que tu deberías de saber.