El caso de medicamentos caducados en el "hospitalito" podría ser un delito

Mazatlán, Sin.- El Órgano Interno de Control lleva el expediente por el medicamento caducado que se encontró en el hospital municipal Margarita Maza de Juárez en junio del año pasado tras la denuncia pública de un regidor, aseguró su titular, Rafael Padilla Díaz, quien señaló que este caso podría configurarse como un delito.

Dicho medicamento se recibió en donación en noviembre del 2021 por parte del Hospital Militar, que eran fármacos que estaban próximos a caducar y que en un "acto de buena fe" el "hospitalito" lo recibió, según dijeron Andy Ramos Aragón, en compañía de Edgar González Zatarain, director de Servicios Médicos y Secretario del Ayuntamiento en ese entonces, al ofrecer una rueda de prensa; González Zatarain es hoy alcalde de Mazatlán.

También puedes leer: Descubren medicamento caducado en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez

Sobre el manejo y destino de ese medicamento, que se presumía en peso era de aproximadamente, nunca fue clara.

Mientras el ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres decía que la mayoría del medicamento era para el Covid-19 y que no fue empleado porque en ese momento los contagios ya habían bajado, Ramos Aragón expuso que solo el 10% del medicamento era para tratar el Covid y que el resto era para otro tipo de padecimientos que no coincidían con las necesidades y enfermedades de los pacientes en esa temporada, de ahí que no se le diera uso.

Del caso ya no se supo nada hasta el día de hoy, cuándo Padilla Díaz reveló que en las investigaciones hechas se han visto las condiciones para que en este caso haya la comisión de un delito.

Local Caducaron medicamentos en Sinaloa porque los pedían con un copypaste

"Tenemos un expediente por el medicamento caducado, porque cuando nosotros fuimos nos encontramos otros datos otras cantidades. Lo más probable es que sea delito", reveló.

El funcionario municipal se negó a brindar más información, pues dijo que la investigación seguía su curso y podría afectar el debido proceso. Lo único que comentó es que la cantidad de medicamento que se encontró caduca fue superior a la de una tonelada que se había mencionado en un inicio.

Sin decir detalles, añadió que al OIC han ingresado tres denuncias diferentes, pero todas tienen que ver con el medicamento.

Recibieron denuncias

Por su parte el regidor Martín Pérez Torres informó que a todos los ediles les llegó una denuncia anónima sobre la licitación y el sobreprecio con el que se compraban los fármacos del hospital municipal.

Recordó que durante el 2022 el "hospitalito" se quedó sin presupuesto y para finales de año ya no tenía para comprar más insumos, por lo que cuestiona así se presupuestó mal o si realmente el medicamento se compró un mayor precio.

"Se supone que el hospital compra en volúmenes muchos medicamentos del cuadro básico deberían de dar mejor precio", supuso.

No obstante, en la denuncia anónima también se indicó que en dicha licitación, que ocurrió a inicios de la segunda administración de "el wuimi" se otorgó al proveedor un contrato por tres años.

"La denuncia anónima que nos llegó a nosotros decía que hubo una licitación a inicios de la administración y a el proveedor se le otorgaron los contratos por tres años, alguien que está amarrado así, qué no puede hacer".

Propuso hacer un análisis de dicha licitación y contratos, pues, sería el mismo proveedor hasta el 2024

Según dijo, la Sindicatura de Procuración también está enterada del caso y lo último que supo es que se buscaría una manera de rescindir el documento, no obstante ninguna otra autoridad ha declarado al respecto.