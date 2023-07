El Buñigas se convierte en un arroyo de aguas pestilentes

Escuinapa, Sin.- En un arroyo de aguas pestilentes se ha convertido el arroyo Buñigas, por los olores fétidos que salen del cauce de este debido al desbordamiento del drenaje y los desechos de mango que caen a este.

Los pobladores que viven en ambos lados del cauce del arroyo, han denunciado la mala situación que están viviendo, ya que sus hogares prácticamente "apestan" todo el día por el olor que se percibe.

"Y que vivo a la orilla del arroyo, es insoportable y más al medio día que es cuando pega más fuerte el solo y salen los olores más fuertes" expuso Eric Emmanuel Palomares.

Además de los vecinos, personas que gustan de acudir al malecón Siglo XXI que se encuentra junto al cauce del arroyo señalan que es difícil poder caminar o ejercitarse o sentarse a tomar la sombra porque el olor no se tolera.

"Que olor tan desagradable ya ni caminar por el malecón se antoja y de sentarse ahí no hablamos, todo el día es una peste fea, mañana, tarde y noche, no se puede estar ahí, no imagino como es que la gente que vive junto al arroyo soporta eso".

Los vecinos señalan que esta situación se vive cada temporada de mango, ya que los drenajes que se encuentran junto al arroyo se desbordan y salen de estas, aguas con desechos de mango echados a perder y terminan cayendo al cauce del arroyo, propiciando una contaminación severa.

Por último, hicieron un llamado a la autoridad municipal para que esta tome las acciones necesarias para evitar que se siga presentando esta situación la cual afecta no sólo a las familias que viven junto al arroyo sino a todo el municipio.