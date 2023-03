La Perla Camaronera, el himno de Escuinapa compuesto por Faustino López

Escuinapa, Sin.- “Pues yo nací en esta tierra que quiero con toda el alma” es la frase con la que concluye la canción “El Escuinapense”, obra que desde su creación se convirtió en himno para todo aquel que es originario o que tiene sus raíces en la llamada “Perla Camaronera”.

Esta canción, en la cual se destacan las características de Escuinapa, primer municipio de Sinaloa (tomando en cuenta la entrada de sur a norte del estado), es una obra del compositor Faustino López Osuna, oriundo de Agua Caliente de Garate, Concordia, y que alcanzó renombre siendo interpretada por la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

“El Escuinapense” es una obra que nació a principios de la década de los 90, la cual según el propio Faustino López se hizo por petición y complacencia de algunos amigos suyos escuinapenses, siendo uno de ellos el ya finado Héctor Simental y apoyado por Ramón Aragón.

Previo a escribir “El Escuinapense”, López Osuna ya había compuesto letras en honor a otros municipios de Sinaloa.

“Hector Simental Beaven, un escuinapense amigo mío, me echó la mano para que yo formara una huerta de mango, él me mandó al injertador y en ese lapso fue cuando me dije que no le había compuesto a Escuinapa y me estaban ayudando mucho, tenía yo que componer de cualquier manera, pero este hecho me motivaba más, es ahí cuando me pongo a escribirles”, dice.

Aprovechando que todos los días estaba trabajando con Ramón (Aragón), se ayudó con él para darle forma a la canción.

“Yo le iba diciendo la canción por partes a ver qué le parecía y él la sentía, solamente una vez en una estrofa como que se puso serio, era porque yo estaba dejando fuera El Palmito, y para él, era más viejo que Escuinapa, entonces ya lo corregí y agregué”, comparte.

“Ese hombre fue quien me iba checando toda la letra y música que yo iba haciendo, si le gustaba, entonces tuve esa fortuna que a alguien de Escuinapa le iba preguntando que cómo le parecía, entonces ya quedó el son, porque a los municipios que tienen mucha agua yo les hacía un son porque son muy alegres”.

Faustino López Osuna, autor de esta canción. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

La primera agrupación que interpretó “El Escuinapense” fue una oriunda del municipio, La Orquesta de Nacho Millán.

Posteriormente la canción llegó a las manos de Don Cruz Lizárraga, la escucha y con Julio Preciado que apenas iniciaba como vocalista de la Banda El Recodo, lo meten en la grabación y así fue como quedó inmortalizada la letra con “La Madre de todas las Bandas”.

Actualmente en donde hay una fiesta con gente de Escuinapa, esta canción se escucha porque se escucha, ya que se ha convertido en un himno para la gente de esta tierra.

Para saber

La canción “El Escuinapense” hace mención de la mayoría de los poblados de Escuinapa, sus tradicionales fiestas del mar de Las Cabras y sus actividades económicas, como es la pesca y la producción de sal.