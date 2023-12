El 20 de diciembre es el último día para pagar el aguinaldo: Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Mazatlán, Sin. -La fecha límite para hacer el pago de aguinaldo a los trabajadores es el próximo miércoles 20 de diciembre, por lo que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en la zona sur, llama a los empleadores a cumplir con esta obligación.

El titular de la oficina en Mazatlán, Carlos Lugo Cervantes, apuntó que los empleados tiene derecho a 15 días de aguinaldo por un año trabajado y lo proporcional en caso de haber laborado menos, así lo marca la Ley Federal del Trabajo.

De no cumplir con el pago de esta prestación económica, que es un derecho del trabajador, se debe de interponer una denuncia; se tiene un mes a partir del 20 de diciembre para reclamar el pago.

"Si no cumple con esa obligación de pagar el aguinaldo, los trabajadores pueden acercarse a poner una denuncia anónima y ya se hace una inspección en condiciones generales de trabajo para ver si se realizó o no el pago de aguinaldo, en caso de no haberse realizado a la empresa se le sanciona, el monto de las sanciones son variables, ya que es conforme a la capacidad económica de la empresa", apuntó.

Lugo Cervantes aclaró que no se vale que los patrones digan "no tengo dinero", en ese caso tendrían que comprobar su insolvencia a través de una declaración oficial, tampoco descontarlo por algún préstamo que el trabajador haya contraído con la empresa ni recibir el pago en especie o a cambio de mercancía.

Agregó además que es importante no firmar ningún documento ni hoja en blanco en caso de alguna anomalía o haber recibido el pago incompleto.

¿A dónde acudir?

Las oficinas de Procuraduría dela Defensa del Trabajo están ubicadas en la calle Río Baluarte, esquina con Arroyo Jabalines, fraccionamiento Tellerías, a un costado del edificio de la Unidad Administrativa.

El horario de atención es de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde; la asesoría es totalmente gratuita.

Días festivos

El procurador recordó que el día 25 de diciembre y 1 de enero son días festivos o feriados y se consideran como descanso obligatorio; en caso de que el trabajador preste sus servicios dichos días, tiene derecho a que se le pague independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, más un salario doble por el servicio prestado.