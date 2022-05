Doña Guadalupe no puede ni ir al baño en su propia casa

Mazatlán, Sin.- Sin poder lavar su ropa, asearse, ni usar el baño, está doña Guadalupe Rosas, quien vive en la colonia Montuosa, en la calle Enrique Pérez Arce 5, debido a que el drenaje se le regresa por el patio.

Ella tiene está problemática desde hace un mes, mismo tiempo que lleva haciendo reportes a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, tanto por teléfono como en las oficinas, para que vayan a desazolvar la red de drenaje, pues comenta que no es la única vivienda con esta problemática en la zona.

"No puedo ni fregar los trastes, ni nada, porque tengo lleno de drenaje el patio. Es un cochinero que tengo y hay varios vecinos que también están así", aseguró.

Dijo que nunca había pasado este problema, solo cuando llovía, pero que el desagüe de las alcantarillas era rápido.

"Nunca había pasado esto hasta ahora, ya tengo un mes con esto y ya no aguanto, me tengo que bañar con poquita agua o irme a las casas de mis hijos", dijo.

La problemática prevalece desde hace un mes, a pesar de los reportes hechos a Jumapam. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Con la peste, agregó, no puede ni comer a gusto, porque no se puede, incluso tiene que hacer un doble gasto, al comprar comida ya preparada para no ensuciar trastes y no tener que lavar, porque entonces se le inunda el patio.

Tubería Colapsada



Doña Guadalupe recuerda que fue ella una de las impulsoras en la colonia para que se introdujeran los servicios de agua, drenaje y luz, hace 35 años.



Las tuberías que pusieron en ese entonces eran de asbesto y barro, por lo que teme que ya estén quebradas, de ahí el origen del problema.

Sin Respuesta

Uno de los reportes que doña Guadalupe ha hecho tiene el folio 505066 y la justificación que le dan en la Jumapam es que no hay maquinaria para realizar los trabajos de desazolve.