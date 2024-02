Disminuye movilidad de mercancías por inseguridad en carreteras 

Mazatlán, Sin.- La inseguridad en las carreteras merma al comercio en el sur de Sinaloa, ya que mientras menor sea la movilidad de las unidades, por el temor que existe a los asaltos, mayor será el alza en el valor de los productos.

Sergio Rojas Velarde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, consideró que son justas las manifestaciones del sector transportista que se han hecho en las últimas semanas, por toda la inseguridad que se registra en las carreteras del país.

Puedes leer: Carril preferencial, un programa fallido para el ordenamiento vial de Mazatlán

"Está mermando en el transporte de mercancía, tanto de la industria como del comercio y eso hace que aumenten también las tarifas para transportar los insumos y mercancías. Es una causa válida porque sí está sucediendo, tenemos mucha inseguridad en las carreteras”, detalló.

Señaló que habido asaltos en general y que en el caso de la industria pesquera transportara camarón es muy peligroso, porque son productos caros y que así sucede con todas las mercancías en general.

Rojas Velarde llama a la Guardia Nacional a que tengan más recorridos en carreteras y que apoyen en la vigilancia, porque muchas veces no se ve su presencia.

“A ellos les corresponde solucionar el tema de la inseguridad en las carreteras. Hemos visto que no están patrullando lo suficiente, no sabemos si están en los cuarteles, porque en las carreteras no se les ve", expresó.

El caso

Esta semana los trabajadores del transporte se manifestaron en diferentes partes del país, en protesta a la situación de inseguridad que se tiene en las carreteras.

Los choferes han denunciado asaltos, extorsiones, robos y el asesinato de algunos compaleros de las rutas.