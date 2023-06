Discusión en el pleno: rechazan dictamen para la implementación del Protocolo Violeta

Culiacán, Sin.- Durante la sesión ordinaria del Congreso de Sinaloa, los legisladores que integran la 64 Legislatura discutieron sobre la votación para rechazar un dictamen que proponía la implementación del Protocolo Violeta en el estado.

La primera en tomar la tribuna fue la diputada Elizabeth Chía Galaviz, quien destacó la importancia de no desechar la iniciativa.

Durante la exposición de argumentos, tomaron la tribuna las diputadas Gloria Himelda Félix Niebla y Almendra Negrete Sánchez, quienes explicaron las razones del porqué debería desechar la iniciativa presentada por el Partido Sinaloense y una ciudadana.

En la argumentación, Negrete Sánchez, quien es la presidenta de la Comisión de Género y Familia del Congreso; señaló que la iniciativa es una copia exacta de la que se implementó en el estado de Guerrero "legislamos para los Sinaloenses", recalcó.

"Nosotros tomamos esa decisión, si bien fue apresurada es porque nos obligaron, no tuvimos tiempo de tener la debida retroalimentación de las feministas sinaloenses", argumentó Negrete Sánchez.

Censura

Luego de que se concluyera la primera etapa del debate, la diputada Viridiana Camacho solicito el uso de la palabra, dicha petición fue sometida a votación del pleno; sin embargo, por mayoría de votos no se permitió que la legisladora expresará sus argumentos.

"No se aprobó nada, lo único que se aprobó es que esa iniciativa no se convierta en ley. Aquí lo importante es el afán de darle seguimiento a este tema y no se deseche o una ley en el estado que es muy importante. Ya lo han dicho, en Guerrero funcionó", declaró mientras señalaba que fue censurada.

Orden del TESIN

El dictamen para rechazar la iniciativa fue aprobado por mayoría de votos, ante esto; Gene René Bojórquez Ruiz indicó que detrás de la negativa de los legisladores hay un resentimiento debido a que fue el Tribunal Electoral de Sinaloa quien ordenó al Congreso darle trámite a la iniciativa del Protocolo Violeta.

El legislador resaltó que fue la hermana del Secretario General de Gobierno, Aída Inzunza Cazares, quien dictaminó que el Poder Legislativo debía seguir el proceso de la iniciativa. Explicó que se interpuso la denuncia ante el TESIN debido a que pasaron más de 6 meses sin darle seguimiento a la iniciativa.

"Se molestan porque viene la hermana de Inzunza porque los ponen a trabajar", señaló.

Resaltó que la responsabilidad de darle seguimiento a las iniciativas recae en el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez.

Ya había presupuesto

Por su parte, Viridiana Camacho expuso que la propia diputada Almendra Negrete había declarado en diciembre del año pasado que se iba a etiquetar presupuesto para la implementación del Protocolo Violeta.

Destacó que le pregunto a la presidenta de la Comisión de Género y Familia respecto a este dinero que supuestamente fue etiquetado, pero que no le dieron respuesta al respecto.