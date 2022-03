Diputados de Sinaloa desviaron el gasto de gestoría social: ASE

Culiacán. Sin-. De acuerdo con las auditorías realizadas por la ASE a la cuenta pública del 2018 al 2019 del Congreso del estado, se detectó que algunos diputados de la Sesenta y Tres entregaron facturas de gastos que no correspondían a gestoría social, por lo que tuvieron que reintegrar esos recursos al no poder comprobar el uso de este dinero.

La auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, destacó que son entre cinco y seis diputados los que han tenido que reintegrar el dinero que se les dio, se trata de montos variados de entre 50 mil a 100 mil pesos, provenientes del bono mensual de 20 mil pesos que se les otorga para Gestoría Social.

También puedes leer: Comparecerá éste viernes la titular de la ASE ante legisladores

Por ejemplo, dijo, un diputado o diputada, pudo haber informado que se habían entregado recursos para una beca, sin embargo, al momento de comprobar, o no había factura o era por otro concepto.

“El área administrativa del Congreso debe de tener esa comprobación, como las áreas administrativas de cada ente. Ahí es donde deben de estar las facturas, pero es un trabajo del director administrativo que cada diputado le justifique y decirle ‘no te voy a aceptar esto si no me traes esta comprobación’”, dijo. “O no traen la factura, o no traen la justificación, ¿quién te lo pidió? ¿Qué es lo que apoyaste? ¿Diste una beca? ¿Compraste una laptop? Pues no traen la factura”, explicó.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado de Sinaloa

En los informes de las auditorías específicas que la ASE subió en su página oficial, aparecen los nombres de los diputados que tuvieron que reintegrar ese dinero: Beatriz Adriana Zárate, Pedro Villegas Lobo, Gildardo Leyva, María Victoria Sánchez, todos de Morena y Karla de Lourdes Montero, del PES.

Local A un mes de protesta: reprueba la SEPyC suspensión de clases del SNTE 27

Félix Rivera explicó que se está analizando cómo se llevará a cabo la auditoría sobre este asunto en particular, porque hay gastos que no son justificados y esos son lineamientos que se deben seguir, siempre respetando al Congreso del estado.