Diputados condenan y exigen justicia por el feminicidio de Itzel

Culiacán, Sin.- El congreso del estado, condenó el asesinato de la joven de El Fuerte Itzel, de 20 años, quien fue asesinada a martillazos el día de ayer.

En la sesión solemne que se llevó a cabo este jueves, los legisladores solicitaron una reunión urgente con la a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres, para conocer las medidas y acciones realizadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En el punto de asuntos generales se aprobó incluir en el orden del día el tema del feminicidio, por considerarlo un tema por demás alarmante y preocupante, donde se emitiera un pronunciamiento por el legislativo.

Al llegar al punto de asuntos generales, el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, dio lectura a un Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Feliciano Castro Meléndrez.

“Itzel, esta vez has sido tú, ha sido de nueva cuenta la violencia, ha ocurrido en El Fuerte, hemos perdido tu vida, y ello no debió haber sido así y no debe ser más así”, expresó de entrada el diputado Gene René Bojórquez Ruiz.





Los diputados de la 64 legislatura, nos pronunciamos reprobando los actos violentos con los que tu vida fue arrebatada, dijo.

“Exigimos y hacemos un llamado a las autoridades investigadoras para que desplieguen todo el haber humano y técnico para el pronto esclarecimiento y sanción de este homicidio”, añadió.

El Acuerdo propuesto por la Jucopo, contiene un único punto, el cual establece lo siguiente:

“UNICO: Las diputadas y diputados que integramos la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, nos pronunciamos: reprobando los actos violentos con los que tu vida fue arrebatada, los condenamos de la manera más enérgica, y como poder público, exigimos y hacemos un llamado a la autoridad investigadora, a fin de que despliegue todo el haber humano y técnico para el pronto esclarecimiento y sanción de este feminicidio.

“De igual manera, esta Legislatura, representada de forma mayoritaria por mujeres, en la mayor expresión de solidaridad posible, solicitamos una reunión con carácter urgente con las titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, a efecto de conocer a detalle las acciones y medidas que se han venido realizando para la prevención, seguimiento y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que se viene materializando de manera alarmante, sistemática y reiterada en todos los órdenes de la vida pública y privada”.