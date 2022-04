Caso Sugey sin resolverse: posiblemente la joven desapareció fuera de Sinaloa.

Culiacán, Sin.- Se cumplieron 7 meses de la desaparición de la joven Sugey Parra Hernández y David Quiñones Garay, quienes en septiembre viajaron desde Coahuila a la ciudad de Mazatlán para pasar un fin de semana en el puerto, a pesar de que ambos jóvenes habían avisado de su regreso, nunca volvieron a sus casas en Torreón.

En conferencia de prensa, la Fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada, informó que, posiblemente, los jóvenes desaparecieron fuera del estado de Sinaloa, argumentando que, tomaron salida con rumbo a la carretera libre Mazatlán-Durango.

“Hasta ahorita se está atendiendo todas las vertientes o líneas que han surgido, todo apunta a que la desaparición no ocurrió aquí, me atrevo a aventurarlo porque la última vez que se les vio, fue en la caseta para tomar la carretera libre a Durango”, aclaró.

Quiñones Estrada, indicó además que según versiones, ellos pidieron que se les orientara como llegar a la carretera libre, porque ya no llevaban dinero en efectivo.

“Entonces la carretera libre de ahí donde se les vio queda como a 20 o 25 minutos de Mazatlán; entonces nos hace suponer con bastante razón de que en realidad no ocurrió en Sinaloa esa desaparición”, reiteró.

Enfatizó que, se tiene la carpeta instruida por el caso y se está trabajando con base en el protocolo que se tiene que seguir, resaltando que, la Fiscalía General de Sinaloa no se deslinda del caso, versión que, dijo, ya se les dio conocimiento a las madres de las víctimas.

Por su parte, Alma Hernández, quien es madre de la joven Sugey, aseguró desconocer esta versión que se atrevió a dar la Fiscal el pasado miércoles en una conferencia de prensa, recalcando que, no ha tenido pláticas recientes con Quiñones Estrada.

“A mí la Fiscal no me ha dicho nada, el día que hubo reunión con ella, ni siquiera supieron decir si salió o no salió”, comentó.

Continúan con la búsqueda de la joven Sugey Parra Hernández. Foto: Carla González | El Sol de Sinaloa

La madre de la joven, afirmó que, quien le ha estado ayudando con el seguimiento del caso de su hija, ante su ausencia en el estado, es la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, quien es la que se encuentra presionando a la Fiscalía para que le ayuden a solucionar el caso.

“Yo me vine a Torreón y le mandé mensaje a Tere Guerra a ver qué me dice ella, es quien quedó de estar al pendiente del caso, en estarle pidiendo datos a la fiscal, porque la Fiscal se comprometió a estarme dando noticias semanalmente y pues no”, expresó.

El pasado 25 de marzo, Alma Hernández, interrumpió un evento en el que se encontraba el Gobernador y la Fiscal de Sinaloa, con el fin de ser escuchada y se le brindara una noticia acerca de cómo iba el caso de su hija.

Dos días después, fue atendida por la Fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada, quién le externó su molestia por haber interrumpido un evento en el que había muchas funcionarias de Sinaloa.

Alma Hernández, se encuentra en Torreón, Coahuila y pretende llevar a cabo una mega marcha para exigir apoyo en el caso de su hija, quien desapareció el pasado mes de septiembre y que, a la fecha, no le han esclarecido nada.