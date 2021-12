Diputadas y diputados cuestionan actuación de la Auditoría Superior del Estado

Culiacán, Sin. Durante cerca de cuatro horas, la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, fue fuertemente cuestionada por diputadas y diputados, al reclamarle que no ha hecho nada, principalmente, en el tema de denuncias, ya que le recriminaron que en la administración de López Valdez sí hubo denuncias y que al gobernador Quirino Ordaz no lo ha tocado para nada.

En su defensa la auditora les dijo a los legisladores que para presentar una demanda debe contarse con indicios fuertes y datos de prueba que compruebe un hecho que la ley califica como delito, por tanto, al no encontrar a partir de 2019 indicios con esta intencionalidad de carácter doloso, en consecuencia, dijo, no se han presentado denuncias.

En la comparecencia de Félix Rivera que fue ante integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa, legisladoras y legisladores que se sumaron a esta actividad pública y los reclamos vinieron principalmente del grupo de Morena.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión, a nombre de Morena, aseguró que la ASE al frente de Félix Rivera ha tenido pocos resultados en prevención, denuncias penales presentadas, sanciones, recuperación de recursos por malos manejos de funcionarios públicos detectados en las auditorías.

“Las denuncias presentadas son únicamente de la administración de Mario López Valdez, y a pesar de llevar tres ejercicios auditados de la administración de Quirino Ordaz Coppel, no se han presentado denuncias penales, ya que la última denuncia presentada fue el 2 de mayo de 2019, advirtiéndose irregularidades iguales o mayores a las encontradas en los períodos que sí se denunció”, dijo.

El diputado morenista César Ismael Guerrero Alarcón cuestionó que a la ASE por omitir revisar a fondo temas como el adeudo de mil 260 millones de pesos en el fideicomiso del Instituto Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), el fideicomiso de ahorro de trabajadores relacionado con la propiedad de la Unidad de Servicios Estatales (USE) y el de la autopista Benito Juárez (Culiacán-Las Brisas).

“Son omisiones que sin duda reducen la confiabilidad para el cumplimiento de las responsabilidades en la revisión y fiscalización de cuentas públicas. Sus omisiones con relación a los fideicomisos violentan la ley de la Auditoría Superior, son disposiciones que han sido pasadas por alto”.

La morenista Rita Fierro Reyes, cuestionó que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no presentó un plan de obras públicas que estaba obligado a presentar para que el Congreso del Estado asignara los recursos correspondientes, sin embargo, realizó obras para beneficiar a particulares, sobro todo en lo que tiene que ver con construcción y remodelación de estadios de futbol y beisbol.

“La negligente actuación del órgano técnico de fiscalización, en los anteriores casos, mostrada en la ausencia de observaciones a la aplicación discrecional de recursos. Me veo en la necesidad de preguntarle sobre la tibieza de sus acciones, señora auditora, pero díganos mejor: ¿Por qué protegió desde la Auditoría el oscuro gasto en materia de obras públicas?”

Rosario Guadalupe Sarabia, del PAS, afirmó que Sinaloa requiere de instituciones de fiscalización con el objetivo de combatir la corrupción porque no es posible que la ASE argumente que no hay indicios para denunciar a funcionarios por malos manejos de los recursos públicos.

“¿Cómo es posible que nos diga que no hay indicios? Creo que a los sinaloenses nos queda mucho a deber la manera como está siendo manejado este órgano fiscalizador. Creo que los sinaloenses merecemos más transparencia. La exigencia de la sociedad sinaloense es cero corrupción. En esta materia se nos está quedando mucho a deber”.

La coordinadora del grupo parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez, dijo que si la ASE no ha encontrado indicios sólidos con carácter doloso o con intencionalidad desde 2019 la deja insatisfecha.

“En las denuncias penales no hay una responsabilidad. Se le da la denuncia, pero no actúa como en el caso de las 19 que usted ha interpuesto. Cerraría diciendo que nos falta mucho aquí en la Legislatura en legislar y precisar todo el proceso a seguir porque es el dinero del pueblo el que no está siendo bien direccionado. Nos queda una gran tarea”.

El diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz, destacó que la ASE ha fallado porque se le ha destinado 564 millones de pesos desde 2017 a la fecha, por 39 millones recuperados por el órgano fiscalizador, además que actualmente hay 600 millones pendientes por solventar por las dependencias.

“Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué no se ha actuado de manera correcta? Y ver la manera de que no se use este órgano con fines partidistas. Si vamos a actuar de esta manera que no damos resultados a la sociedad, pues está difícil. Los números ahí están, los números duelen. El resultado está a la vista de todos y es un resultado desafortunado para la sociedad sinaloense”, señaló.













