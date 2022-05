Destitución de Cuen Ojeda fue por compromiso con la sociedad y periodistas

Culiacán, Sin.- La destitución del ex secretario de salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue acatada en cumplimiento a un compromiso con la sociedad sinaloense y los periodistas a fin de darles garantías en el ámbito laboral, así lo informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal descartó que las demandas interpuestas ante periodistas e incluso una contra la actual Secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, hayan sido un pretexto para destituir a Cuen Ojeda, pues cabe señalar que desde hace ya varias semanas, entre declaraciones y acciones se veía el roce entre ambos políticos.

"Yo tomé una decisión y estamos actuando en consecuencia, lo estamos haciendo. El compromiso que yo hice con la sociedad sinaloense y con ustedes, los periodistas, ya lo he procesado y ha llevado su término por ahora, esa es mi política respecto a los medios", dijo.



Rocha Moya subrayó que la destitución de Cuén Ojeda, no tiene nada que ver con el trabajo político, sino que va encaminado a su convicción de gobierno.



"Yo ya tomé una decisión que tiene que ver con el nivel de mi gabinete, así lo hice saber en mi oficio y se ejecutó. Esto no tiene que ver con la política, esto tiene que ver con mi equipo de colaboradores", apuntó.



Rocha Moya comentó que tras lo sucedido, no se avizora una ruptura en la relación de Morena-PAS y que tampoco se llevarán a cabo despidos a funcionarios ni trabajadores del partido de Cuén Ojeda.

Caso Luis Enrique

En referencia al caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, que dio origen a las exigencias del gobernador hacia sus subordinados, Rocha Moya señaló que deberá ser la Fiscalía General de la República y la del Estado, las que esclarezcan la investigación.



Esto, luego de que esta mañana el gobierno federal desestimara que la causa del asesinato de Ramírez Ramos, haya tenido que ver con su actividad como periodista.