Reacciona Cuen en Twitter: "La honra no está a cambio de un cargo"

Culiacán, Sin.- Luego de la remoción del cargo de la secretaría de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda escribió en su cuenta de Twitter que el prestigio personal no está en el piso de remates.

"El prestigio personal no está en el piso de remates. La honra no está a cambio de un cargo público. A mis compañeros de gabinete, mucha suerte y mi agradecimiento a todos los trabajadores del sector salud por el trato que recibí en seis meses de trabajo y, por que no,convivencia", indicó el líder moral del PAS.

Esta noche el el ex titular de Salud convocó de manera urgente a una conferencia de prensa para hablar de su salida del gabinete de Rubén Rocha Moya, con quien desde hace meses tenía un evidente distanciamiento.

Trascendió que en Mazatlán, Cuen Ojeda de reunió con liderazgos del Partido Sinaloense para establecer la ruta a seguir y al parecer plantean renunciar a la administración de Rochael resto de funcionarios vinculados a este partido.

En redes sociales, los pasistas han lanzado diversas consignas de defensa a Cien, como el "no estás solo, CuenTas conmigo", entre otras.