Funcionarios tienen hasta las 2 de la tarde para retirar demandas contra periodistas

Culiacán, Sin.- El plazo que dio el gobernador Rubén Rocha Moya a los funcionarios de su gabinete para que retiren las demandas que tengan interpuestas ante periodistas está próximo a vencer, pues será hasta las 2 de la tarde cuando se les cierre esta oportunidad.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario reiteró su respaldo a los comunicadores, luego de que el pasado 5 de mayo, apareciera asesinado el columnista Luis Enrique Ramírez Ramos.

Rocha Moya señaló que hasta el momento es el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, el único funcionario de su gabinete que mantiene demandas en contra de periodistas.

"Que yo sepa, ningún otro, él ya me mandó mensaje y me dice lo mismo que le dijo a los medios. Sin embargo, yo necesito que me entreguen los que tienen, que él es el único caso, me entregue la evidencia de que se ha retirado la demanda, esté o no con seguimiento puntual", dijo.

Rocha Moya puntualizó que, de no notificar el retiro de las demandas para en punto de las dos de la tarde, Cuén Ojeda tendría que presentar su renuncia el día de mañana a temprana hora.

Será el día de mañana cuando el gobernador haga pública la información de este tema.

Cuen y las demandas

Entre 2015 y 2016 Héctor Melesio Cuén Ojeda había interpuesto incluso una demanda contra el hoy asesinado periodista Luis Enrique Ramírez Ramos y en contra de la actual Secretaria de las Mujeres,Teresa Guerra Ochoa.