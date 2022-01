Grupos religiosos y médicos muestran músculo en discusión del aborto

Culiacán, Sin.- Durante la Mesa de Diálogo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para analizar el tema de identidad de género, derecho a la vida y despenalización del aborto, los asistentes advirtieron que hay polarización en las iniciativas que se han presentado en el Congreso en lo que se refiere al aborto, incluso aseguraron que inventan derechos que no existen, por lo que invitaron a los legisladores a consultar y conocer la Constitución que nos rige.

Demandaron que se tomen en cuenta a todos los sinaloenses, no solamente a un sector, a tal o cual grupo, o a unas cuántas personas, porque, afirmaron que "vamos en el mismo barco, ya que lo que le pase a una persona, le pasa a todos", por lo que se pronunciaron en contra del aborto porque a todas luces es un asesinato.

#ConéctateConTuCongresoSinaloa



Mesa de Diálogo



Junta de Coordinación Política, que preside el diputado @feliccastro, con el Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia.



🔴https://t.co/OCiFlCO91A — Congreso del Estado de Sinaloa (@congresosinaloa) January 26, 2022

En este primer ciclo de ejercicio de parlamento abierto, para sacar adelante la Ley para despenalizar el aborto, participaron integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de Sinaloa, Vía Familia, Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia y de la Diócesis de Culiacán, durante tres horas, cada quien defendió la vida desde su perspectiva.

Los más incisivos fueron los médicos, quienes de manera puntual y enérgica dijeron no al aborto porque no quieren convertirse en asesinos.

El presidente de Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, Jorge Alberto Gamboa González, y los doctores Carlos Balcázar y Jesús Castro, manifestaron su rechazo a las reformas que pretende sacar adelante el Congreso para realizar el aborto libremente en Sinaloa.

“Esas reformas son innecesarias porque ya existen causales en el Código Penal que lo hacen posible legalmente. Se nos pretende involucrar en el terrible acto de asesinar a un ser humano que se gesta en el vientre de su madre”, dijeron y plantearon que en lugar de hacer modificaciones para hacer legal el aborto, se abran instituciones que ayuden a las mujeres en todo momento y por cualquier causa que hayan quedado embarazadas.

Foto: Cortesía | Congreso del estado

Los galenos, durante su participación y ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, Almendra Ernestina Negrete, y demás legisladores fijaron su posicionamiento de manera enérgica al advertirles “somos médicos, no asesinos”.

Fueron insistentes al manifestar su desacuerdo a los planteamientos jurídicos que no consideren el inicio de la vida humana desde la fecundación, cuando la ciencia, dijeron, así lo señala y demuestra.

Advirtieron que el argumento de decidir sobre el propio cuerpo es un falso derecho, ya que apegados a la ciencia un cuerpo no tiene dos corazones, ni dos ADN diferentes, por lo que quien asegure que durante las primeras semanas de gestación es solo un saco de células que no siente, miente y desacredita la ciencia.

“Quien señala que no se es ser humanos ante de las 12 semanas de gestación, debería también responder con todo rigor científico a qué especie pertenece”, destacaron y lamentaron que se proteja a un huevo de tortuga por el solo hecho de verlo como una tortuga potencialmente y a un ser humano se le pretenda asesinar, discriminando su etapa evolutiva del embrión, feto o montón de células, como pretenden llamarlo algunos grupos en forma peyorativa.

Presidente de Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia, Jorge Alberto Gamboa González, y los doctores Carlos Balcázar y Jesús Castro, Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Por su parte Lifelet Flores Ayala y Juan Francisco Ponce Peña, del Consejo Interreligioso quienes advirtieron que se debe dejar en libertad a todo ser humano para que respondan por sus actos y consecuencias y que el estado solo reconozca esta responsabilidad, salvaguardándola a través de diversas normas jurídicas que las hace compatible con la libertad de los demás.

Ponce Peña, que también es presbítero de la Iglesia 21 apostólica de la fe en Cristo, dijo que en primer lugar no se quiere a nadie en la cárcel, sino más bien hablar de las consecuencias que implica un aborto y del análisis de cada decisión que se toma.

“Estamos escribiendo la historia, estamos haciendo algo que no se ha hecho, por lo tanto, en cada uno de nosotros hay una carga muy grande, por lo que con responsabilidad se tiene que analizar muy bien lo que tiene que ver el mal llamado interrupción del embarazo y que sin duda a futuro va a ser un problema porque lleva muchísimos riesgos”, dijo.

Dijo que los riesgos están documentados, por lo que conminó a los legisladores a que si se va a hablar del aborto, también se tiene que advertirles de los riesgos, sin omitir nada, porque se habla del aborto como una solución, pero no se dice de qué, porque antes no se le enseño a la gente y así estaríamos evitando un montón de intentos o deseos de aborto.

Dijo que el aborto, no se debe de ver como un problema que hay que arrancar del cuerpo, como vesícula y apéndice y éstas no se cortan nada más porque sí, se cortan cuando no sirven, cuando están creando un daño al cuerpo, entonces, si nos vamos al embarazo, qué daño está creando ésta criatura, que culpa tiene.

Padre Esteban Robles. Foto: Cortesía | Congreso del EstadoFoto: Cortesía | Congreso del Estado

Por su parte la Diócesis de Culiacán llamó a valorar la vida.

“Es importante el valorar la vida, valorarse y valorar a la mujer, y que sepan que no están solas, que hay instituciones que pueden ayudar, porque la mejor opción es la vida”, señaló el padre Esteban Robles.

Insistió que cada mujer es libre de decidir si interrumpe o no el embarazo, pero que primero debe agotar todas las alternativas y priorizar en todo momento la vida.









Lee más aquí ⬇

Local Urge revisar presupuesto para tratar aumento en consumo de drogas en Sinaloa