Desclasifican documento de la rescisión del contrato con Azteca Lighting

Mazatlán, Sin.- La intención de reservar la resición del contrato con Azteca Lighting por la compra de 2,139 luminarias con un valor de 400. 8 millones de pesos, fue la de recuperar el anticipo que ya se le había entregado a la empresa, más un 10% de penalización sobre esta cantidad, señaló el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin.

Durante la conferencia de prensa que ofreció a medios de comunicación para dar detalle de la desclasificación de dicho documento, se informó que el anticipo fue de 60 millones 129 mil 630.67 pesos.

También te puede interesar: Ayuntamiento de Mazatlán debe mostrar los documentos de las iluminarias: Ceaip

"Estaba instaurado un procedimiento, así lo explicamos y que una vez que concluyera el procedimiento lo daríamos a conocer", dijo.

Agregó que mientras se llevaba a cabo el proceso se respetaron los plazos legales, de ahí en poner la reserva esta información.

"Hay una línea del tiempo que se fijó con este tema de las luminarias, primeramente se hizo un proceso de recesión conforme a derecho y causó firmeza la resolución la semana pasada, mientras el proceso se llevaba a cabo se respetaron los plazos legales por los que se debió reservar la información relativa a la rescisión por incumplimiento", agregó.

¿Por qué se canceló el contrato?

El funcionario municipal explicó que la rescisión del contrato fue por incumplimiento del mismo por parte de la empresa de iluminación.

A grosso modo expuso que este contrato se celebró el pasado 2 de marzo del 2022 y el primer pago, con la cantidad ya mencionada, por se realizó el 20 de abril.

Precisó que transcurrieron 97 días desde el primer pago y solicitaron que se les hiciera llegar un paquete de luminarias equivalente al anticipo, pero, en cambio, recibieron un documento por parte de Azteca Lighting solicitando 90 días más así como la segunda exhibición del pago por la misma cantidad.

"Se supone que es un proveedor, no tiene por qué ser financiado con los anticipos, se supone que es una empresa y que obviamente se tienen que entregar", precisó.

¿Qué dice el documento?

El documento presentado a los medios de comunicación OF.NUM.PM/1969/2022 con fecha del 24 de agosto señala lo siguiente:

Que el 2 de marzo se celebró entre el H. Ayuntamiento de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting el contrato OM-UA-145/2022 para la adquisición de 2,139 luminarias para la sustentabilidad y modernización dela sistema del alumbrado público en diferentes avenidas de Mazatlán.

Que en la cláusula Tercera del contrato referido se pactó que el proveedor se obliga a entregar físicamente al municipio los bienes materia del contrato que este le requiera en entregas graduales o parciales, según las necesidades del alumbrado público.

El 26 de julio se requirió a la empresa para que a más tardar el día 4 de agosto del 2022 realizara la primera entrega parcial de 293 luminarias, las cuales serían instaladas de la siguiente manera a partir del día 5 de agosto:

En la avenida Emilio Barragán 85, en el Paseo del Centenario 41, en la avenida Miguel Alemán 50, en la avenida Aquiles Serdán 37 y en la avenida Zaragoza 80.

La empresa se lee en el documento, fue omisa y el 23 de agosto compareció al presente procedimiento por escrito realizando una serie de manifestaciones.

Azteca Lighting argumentó no se podía exigir la entrega de los bienes contratados en la fecha indicada, ya que no se cubrió la totalidad del anticipo que era de 120 millones 259 mil 261.34 pesos a pagarse en dos exhibiciones; el primero en el mes de abril y el segundo con fecha límite al mes de septiembre.

Qué considerando la fecha en que el Ayuntamiento le notificó a la empresa el requerimiento de las luminarias tenían solamente un plazo de cinco días hábiles para entregarlas, lapso que se consideró demasiado corto debido a que los tiempos de fabricación y producción de dichos objetos era imposible cumplir con el requerimiento en el plazo otorgado.

Se detalló que el proceso de fabricación de las luminarias adquiridas por el municipio comprende de aproximadamente 90 días naturales, principalmente por la exportación de materiales provenientes de otros países, entre otras causas.

¿Qué sigue?

Local Reserva el Ayuntamiento de Mazatlán la rescisión del contrato de 400.8 millones de pesos

González Zataráin dijo que ya se les notificó a las Afianzadoras la solicitud de la recuperación del anticipo y queda esperar una respuesta por parte de estas.

Puntualizó que hasta el momento al Ayuntamiento no se le han notificado sobre alguna demanda por parte de Azteca Lighting, aunque eso no significa que no exista.

Sobre la recuperación del anticipo, puntualizó, se confía en que así será porque hicieron el procedimiento con mucho cuidado, pero no se sabe cuándo pueda ser.

La última palabra añadió, la tienen las instancias correspondientes; con el proceso de investigación que inició la Auditoría Superior del Estado se determinarán a los posibles responsables y sus respectivas sanciones (si es que los hay).