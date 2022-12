Descartan regreso del cubrebocas y filtros sanitarios en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, descartó regresar el uso obligatorio de cubrebocas y los protocolos y filtros de sanidad a los comercios o planteles educativos de la entidad.

Destacó que no existe intención de reforzar las medidas contra el coronavirus, ya que no se han registrado nuevas variantes ni se ha tenido repuntes de casos. Hasta el momento se tienen registrados 154 de Ómicron A5 en la entidad y la mayoría se encuentra en Culiacán.

“Hasta ahorita no tenemos cambios, las personas que deseen usar cubrebocas lo pueden hacer, si así lo desean, no hemos tenido un cambio en la conducta, hasta hoy lo que sugerimos es que aquellas personas que tengan un problema respiratorio se hagan pruebas, tanto de influenza como de Covid, para poder generar una estadística y tomar alguna conducta”, dijo.

González Galindo señaló que en cuanto a la instalación nuevamente de los filtros sanitarios tampoco hay ninguna indicación, ya que dependerá de ellos si quieren utilizarlos

“Ahorita digamos que la conducta de la transmisión del Covid es prácticamente directo, es si el paciente de manera cercana estornuda, esa es la forma, ahorita lo que se recomienda es que todos hagan sus medidas de higiene, es lo ideal, pero no podemos todavía determinar que vayamos a regresar a los filtros”.

Agregó que sobre las enfermedades estacionales que existen, en la entidad se tienen 550 casos de influenza registrados actualmente, muchos más que el año pasado, pero hay un sub diagnóstico, porque la gente no se hace pruebas.

Indicó que se están aplicando vacunas contra la influenza, pero se dejó de vacunar contra el Covid por falta de dosis, aunque se espera que lleguen vacunas en este mes, para volver a aplicarlas.

En alerta por meningitis

El secretario de Salud agregó que aunque en Sinaloa no se ha detectado un solo caso de meningitis aséptica, no se canta victoria para decir que la enfermedad no pudiera llegar a la entidad, aunque se está preparado para cualquier situación.

“No estamos cantando victoria, de hecho estamos en alerta, hay una comunicación importante sobre el tema, ahorita está muy concentrado el tema en Durango, las cuatro unidades donde se generó el problema están cerradas. Nosotros estamos al pendiente, no hemos tenido casos de meningitis ahora que su origen es fúngico, pero estamos en alerta”.