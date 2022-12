Descarta Salud una sexta ola por incremento en contagios por Covid-19 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Tras registrar Sinaloa aproximadamente 900 casos activos por Covid-19 en la actualidad, a pesar de la realidad no es una opción pensar que estamos atravesando por una 6ta ola de contagios, aclaró el Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlahuác González Galindo.

El Secretario de salud señaló que el incrementó en enfermedades respiratorias, al igual que por Covid-19, era pronosticado y esperados por las condiciones del clima en el estado durante estas fechas.

"Por el momento no podemos considerar estar en una sexta ola de contagios en Sinaloa, nosotros no lo vemos así, sin embargo, no bajaremos la guardia y estaremos alerta ante cualquier incremento que se presente" externó.

González Galindo recalcó que en la actualidad la mayoría de los ciudadanos se encuentran vacunados, por lo que están protegidos, razón por la que la afluencia en los puntos de vacunación es menor, registrando un muy bajo rezago en población no vacunada.

Al terminar, recomendó abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias y a las personas que tienen algún tipo de gripe, tos o enfermedades respiratorias, usar el cubrebocas de manera responsable para evitar contagiar a personas vulnerables cómo niños, niñas y adultos mayores qué son quiénes sufren severamente ante estas patologías.

Por otra parte, explico qué en caso de tener algún síntoma de alguna enfermedad respiratoria, acudir a su médico de confianza para ser tratados de manera inmediata y ver mejorías en su salud.