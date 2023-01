Derechohabientes del IMSS están a favor del carril preferencial en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las personas que acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán están a favor del proyecto del carril preferencial para el transporte urbano que se implementará en Mazatlán, ya que eso dará más orden al tráfico en esa zona.

"Está bien que hagan eso, se tendrá orden al fin, muchas veces es un caos por todos los camiones que hay, quieres tomar una ruta y se termina por ir, siempre pasa, ahora con esto esperemos y no, yo qué seguido vengo al Seguro sé lo que se gasta para llegar a tiempo, en veces me tengo que venir en taxi para llegar a tiempo, ahora con este carril parece que será diferente, o eso me quiero imaginar", dijo Guadalupe Morales Quintero, una derechohabiente del IMSS.

También te puede interesar: Por carril preferencial, mueven zona de ascenso por la Armada de México

Agregó que es benéfico quitar a los taxistas y pulmonías que se estacionan afuera de la clínica.

"Muchas veces los taxistas o pulmoneros se enojan porque no los elegimos para irnos en sus vehículos, pero que se pongan a pensar en lo caro que cobran, qué bueno que los van a quitar de ahí, era algo que algún día tenía que pasar, se adueñaron de un lugar público, me da gusto que el gobierno tenga eso en planes", añadió.

Por su parte, Giselle González comentó que con este carril las rutas de camiones serán más rápidas, lo que será positivo para las personas que las usan.

"Es muy conveniente, yo que traigo a mi abuelo al Seguro y de ahí me voy a la escuela, está perfecto, tener este carril que dicen va a ser favorable en los tiempos que hacen los camiones, nos va a beneficiar a todos, ojalá y que se respete".

Local Respalda Coparmex el carril preferencial en Mazatlán

Para saber

El carril preferencial para el transporte urbano entrará en operación en unos meses más solo por la avenida Ejército Mexicano, de Insurgentes a Gutiérrez Nájera.

El objetivo es acortar los tiempos en los trayectos de las unidades y frenar los accidentes viales en la zona.