Por falta de planeación hay dudas y molestias sobre el carril preferencial

Mazatlán, Sin.- Mientras que el proyecto del carril preferencial para el transporte urbano sigue avanzando, aún hay muchas dudas y molestias, no solo con entre los comerciantes, sino también con otros sectores transportistas y hasta con los conductores particulares.

El dirigente de la Cooperativa de Pulmonías, Mariano Ortega Vizcarra, señaló que hay falta de planeación sobre el funcionamiento de este carril que tiene el objetivo de reducir la congestión vial y reducir los tiempos de traslados a los usuarios del transporte público, pero se han dejado afuera otros temas como el quitar los sitios de taxi y los retornos en cruceros.

"Le falta platicarlo, concientizarlo y ver la manera en que vamos a operar, esa molestia que se está generando y se va a seguir generando es precisamente por la falta de planeación, para eso es la reunión que estamos pidiendo con el comandante de Tránsito para saber cómo vamos a operar en esos lugares", dijo.

Agregó que en algunos puntos como Seguro Social al parecer se va a implementar un cambio en el sentido de la vialidad que le da vuelta a este edificio para poder solucionar el tema con los taxistas.

"No se ha dicho qué va a pasar con las vueltas en los semáforos, por ejemplo, llegas al semáforo de la UAS y si quieres dar vuelta hacia el Acuario, no sé si vas a hacer alto en el semáforo y vas a dejar que pasen todos los camiones y vas a detener la circulación, no se ha hecho ningún comentario al respecto a pesar de que esto va caminando", agregó.

Hay muchas dudas, añadió, que espera se vayan despejando conforme vaya avanzando el proyecto.

Auxiliares viales

Ortega Vizcarra mencionó que de manera particular ha insistido en que es necesario tener más agentes de tránsito en la ciudad para el tema de la movilidad.

"Es muy importante que tengamos más agentes de tránsito y no vemos todavía clara la intención del gobierno de que puedan tener esos elementos", mencionó.

Una sugerencia que se ha hecho, indicó, es que si no hay los elementos en la academia preparándose, que se contraten auxiliares, capacitados por la misma autoridad y que tuvieran la única función de dar fluidez al tráfico en las principales avenidas.