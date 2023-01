Denuncian presencia de guías de turistas "piratas" en terminal de cruceros

Mazatlán, Sin.- Con el aumento en los arribos de cruceros que ha registrado Mazatlán en este inicio de año también se ha incrementado la presencia de personas no certificadas para prestar este servicio, lo que representa una competencia desleal.

Luis Enrique Barraza, secretario general de la Asociación de Choferes Guía "Rafael Buelna Tenorio", manifestó que hay distintas organizaciones o empresas que están ofreciendo paquetes turísticos por la ciudad sin tener permisos o estar regulados ante la autoridad correspondiente.

Comentó que no hay ninguna autoridad de gobierno que vigile su irregularidad, lo que afecta a los que tienen años certificados.

“Hay mucho pirataje, andan muchos guías sin credencial, que no están certificados, pero eso ya le corresponde a la autoridad; ha habido competencia desleal con respecto a algunas agencias que están al pie del barco, que no dejan llegar a los turistas acá con nosotros y aparte se ofertan muy barato”, dijo.

Señaló que la Secretaría de Turismo es la que debe de vigilar que no haya competencia desleal; sin embargo, hacen caso omiso al no monitorear a los que ofrecen paseos sin tener experiencia o estar debidamente certificados para realizar tours.

Llaman a denunciar

Por su parte, el secretario de Turismo en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres, pidió a los choferes a denunciar directamente a la Sectur la situación para iniciar comunicados de no aceptar dichas ofertas de paseos.

“Es probable que suceda, es lo mismo que en las playas, los vendedores que no tienen permiso, no es fácil cuidar a todos, pero la mejor forma es que ellos mismos denuncien a los que no son certificados, además de que la Secretaría de Turismo es la encargada de dar la capacitación para guías turísticos”, expresó.