Denuncian cobros excesivos en trámites en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Al calificarlo como un acto “abusivo”, un ciudadano denunció el cobro excesivo que le hicieron en el Registro Civil por solicitar un acta de nacimiento.

Local Habrá mano dura contra músicos que participen en fiestas al aire libre

Jorge Ramos denunció el cobro que le realizaron al tramitar su acta de nacimiento, el cual asegura fue 385 pesos.





Son unos abusivos, ven la necesidad que tiene la gente y se atascan, nunca había pagado tanto por un acta de nacimiento, la saqué porque me urgía y es por eso que se atascan Jorge Ramos





Dijo que además de que le realizaron dicho cobro, el personal de la oficina del Registro Civil no le entregó comprobante alguno por el pago.





No me dieron ni un papel que comprobara y se me olvidó pedírselo por lo mismo molesto que estaba, una de las mujeres que está ahí, nada más me dijo que eran los 385 pesos y pues no me quedó de otra más que entregárselo Jorge Ramos









Te puede interesar: Entrega Ayuntamiento 250 despensas a la Alianza de Camiones

Ante tal denuncia, se intentó localizar a la Oficial del Registro Civil, quien no pudo ser contactada para aclarar sobre el supuesto cobro que se le hizo a este ciudadano por el trámite de su acta de nacimiento.

DATO

350 pesos fue lo que pagó un ciudadano por tramitar su acta de nacimiento.





















Lee más aquí:

Local La UTESC "presta" ventilador al Hospital General de Escuinapa

Local Restringirán acceso a panteones el día de las madres

Local Industrias y empaques de mango inician labores en Escuinapa