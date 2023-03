Denuncia penal en contra del rector de la UAS no es cacería de brujas: Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- La Auditoría Superior del Estado tiene toda la facultad de indagar el cómo se están aplicando los recursos públicos que manejan las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aseguró el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

Cuestionado sobre la denuncia que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la UAS, el mandatario sinaloense dijo confiar en que el tema se resuelva pronto y que no es una cacería de brujas hacia la figura de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Habría que decir que no es correcto que los funcionarios públicos nos opongamos a que nos revisen, nadie, y cuando eso ocurre, ¿por qué?, ¿qué ocultas?, eso da lugar a conjeturas, a dudas y finalmente dijeras que se están pensando en temas de autonomía, pero no, porque la Auditoría Superior de la Federación audita, y si se meten a la página de la Universidad, hay varios tipos de ingresos, es el de la Federación, el del Estado que también dicen que no se puede auditar si es de nosotros”, dijo.

Comentó que no es congruente que las autoridades de la Universidad declaren que las participaciones federales se vuelven estatales, indicando que los recursos de la Federación son para pagar nóminas, mientras que lo que aprueba el Congreso del Estado son con recursos del Gobierno del Estado otorgados a la UAS.

Rocha Moya reiteró que no es una cacería de brujas hacia la figura de Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues no se trata de asuntos políticos, sino de aplicar la ley hacia las universidades, tal y como se hizo en 2018, cuando también se auditó.

“No hay cacería, porque la materia está muy clara, se quiere hacer una revisión de cuentas y para eso existe la de la Federación como del Estado, entonces no hay otra cosa, además la ley dice que ayer fue el último día y, por lo tanto, se negó, ya se había negado por escrito, pero lo que hace la auditoría es mandar a sus auditores presencialmente, porque es obligación de ella”, expresó

Proceso normal

El gobernador puntualizó que es normal que la ASE haga revisiones a cualquier institución que haga manejo de recursos públicos, sin embargo, dijo que la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, no sabrá cómo se están manejando los dineros dentro de la UAS si no inicia una revisión a pesar de los múltiples señalamientos a la Universidad.

Resaltó que ninguna institución fiscalizadora debe ir prejuiciada a realizar alguna auditoría.