Dejan en  el olvido el parque ubicado en Colinas del Real

Mazatlán, Sin.- Los habitantes de Colinas del Real de Mazatlán muestran su preocupación ante el notable abandono en el que se encuentra el parque del asentamiento, por la falta de mantenimiento.

Vecinos sostienen que el área verde no ha sido limpiada desde antes de la temporada de lluvias. La maleza se ha apoderado del parque, lo que ha generado un entorno poco seguro para los habitantes de la zona.

"Tiene más o menos seis meses que no recibe mantenimiento, me acuerdo que era verano y que ya de poco a poco crecía la maleza, no podíamos ni andar por aquí, y con las lluvias, creció más, hasta llegar al punto de no poder usarse, a nadie le dan ganas de ir", dijo Jesús Sánchez Ibarra, vecino del asentamiento.

La inquietud aumenta ante la proliferación de animales ponzoñosos, ya que según testimonios de los residentes, en más de una ocasión se han avistado alacranes, lo que genera temor entre los vecinos, que temen una invasión de estos animales en sus hogares.

"Hay alacranes por ahí entre todo el cochinero oculto, ya me ha tocado verlos varias veces por ahí, pero más que nada da miedo que se lleguen a meter a las casas, que invadan todo, hay bebés, niños y adultos mayores que viven por aquí, se debe de tener en cuenta eso", añadió el vecino.

No acuden

A pesar de los reiterados reportes realizados a las autoridades locales, los vecinos manifiestan su frustración al afirmar que sus peticiones no han sido atendidas.

"Una vecina y la doña de la tienda son las que han reportado este problema, la verdad lo que preocupa es que se invadió de estos animales; antes el parque era frecuentado por personas que iban a realizar ejercicio, ahorita ni sus luces ya porque no se puede", agregó.