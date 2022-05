Defiende Químico, su amistad con Juan José Arellano

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres defendió su amistad que sostiene con el empresario Juan José Arellano, propietario del Grupo ArHe, quien está exigiendo ahora que el Ayuntamiento les pague 111 millones de pesos por intereses del caso Nafta Lubricantes.

El Gobierno Municipal ya les liquidó 141 millones del adeudo por el caso Nafta Lubricantes, más 23 millones de pesos por actualizaciones. Ahora le exige 111 millones de pesos por cobro de intereses, luego de que un Juzgado declaró inexistente este cobro.

El Presidente Municipal afirmó que con todo van a defender el nuevo cobro que quiere hacer la empresa Nafta Lubricantes por 111 millones de pesos, porque no están de acuerdo, a pesar de que Juan José Arellano sea su amigo.

“Se comenta mi amistad con el empresario, tengo muchos amigos, yo soy empresario, lo tengo no de ahorita, de hace muchos años, como con muchos otros empresarios de Mazatlán, yo soy empresario, fundé una empresa a nivel nacional que se llama Empresa Integradora de Laboratorios Clínicos, la primera EILa que hubo en el país y convivo con empresarios y tengo amigos. Él demanda al Ayuntamiento, por supuesto, que no estoy de acuerdo, porque es un daño al patrimonio, nos cuesta mucho, los recursos que recolectamos del Ayuntamiento”.

Recalcó que es libre de tener amistad con quien él quiera, pero indicó que si hay alguien que defienda esta ciudad, es él personalmente.

Entrevistado luego del evento de entrega de becas a estudiantes de secundaria, el alcalde Benítez Torres recordó que este lunes estuvo en la inauguración de unas obras por casi 8 millones de pesos en la colonia Villas del Sol, y les mostró a los vecinos que el 55 por ciento de esa zona no han pagado el predial.

“Se me hace inequitativo, que nosotros vayamos a dar casi 8 millones de pesos y ellos no paguen el predial, y les ofrecí atenderlos personalmente para descontarles, porque sí estoy facultado, recargos y multas y darles facilidades, yo lo que quiero es que paguen y me comprometí que ese recurso va a su misma colonia”, manifestó.

ANUNCIA NUEVAS AVENIDAS

El Químico Benítez Torres, anunció que se construirán y remodelarán tres avenidas paralelas a la Avenida del Mar con el fin de desfogar el tráfico de la zona norte de la ciudad hacia el sur.

En primer lugar, explicó, la remodelación de la avenida Carlos Canseco, donde ya se le está instalando la nueva tubería para el nuevo alumbrado, mismo que será inaugurado en unas dos semanas más, donde se iluminará la calle Canseco desde Rafael Buelna hasta la Glorieta, misma que será ahora más rápida.

Informó que paralelamente se está haciendo la avenida Delfín, que es paralela a la Carlos Canseco, misma que lleva un avance de 60 o 70 por ciento, por lo que la próxima semana va a ir a supervisarla.

Además, indicó, van a ampliar otra, la avenida santa Rosa o del trenazo, “esa avenida que es simbólica en Mazatlán por el dolor que causó a los mazatlecos, vamos a mandarla hasta el Libramiento, esa va a ser otra vía alterna para disminuir de todas las colonias el problema vial, hablamos de la Santa Rosa y también vamos a ampliar el Cristóbal Colón, la que está a un costado de la Plaza Acaya, la que será ampliada hasta llegar al Libramiento”.

Destacó que va a haber 5 avenidas paralelas para que el tráfico de toda la zona de las colonias del norte de la ciudad puedan llegar a Mazatlán sin causar problemas viales.

El alcalde Benítez Torres anunció que estas avenidas estarán listas entre este año y el que viene.

Además, dio a conocer que están por concesionarle al Municipio unos terrenos que vienen desde la entrada al Aeropuerto a la entrada al Hotel Riu, que es Libramiento Playas de Mazatlán, el que va a tener 17 metros por cada lado de las vías del ferrocarril, que les hará entrega Ferromex próximamente.