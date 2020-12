Defiende morenista a López Obrador porque lo que se dice son “puras “pendejadas”

Culiacán, Sin.- ¡Dicen puras pendejadas…! gritó desde tribuna la diputada Francisca Avelló Jordá.

La legisladora de origen española se enojó cuando la priista Ana Cecilia Moreno le refutaba las alabanzas que emitía a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador por los dos años de gobierno ya que la diputada del PRI le dijo que lo único que ha hecho es sumir a México en el desencanto y la desesperanza.

Local El diputado Sergio Jacobo reitera el llamado de unidad a los priistas

La presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio le pedía bajarle el tono a sus expresiones y la legisladora de Morena, señalaba que esa palabra los mexicanos es la que han aprendido muy bien.

“Si se trata de hablar podemos hablar más fuerte, dicen puras pendejadas…” señalaba desde la tribuna después de que había dicho que los mexicanos somos afortunados por tener un presidente como López Obrador.

Sin cubrebocas, emulando a López Obrador, la morenista desde tribuna no aceptaba que la diputada priista dijera que no existen razones, datos, ni argumentos suficientes, para festejar los dos años de ejercicio del actual Gobierno Federal, cuyos resultados han sido fatales para la presente y futuras generaciones de mexicanos.

En muy poco tiempo, se ha causado mucho daño a México.

Abelló

“Estamos en una pandemia mundial donde se perdieron más de un millón de empleos pero en septiembre se recuperaron medio millón…” decía Abelló Jordá. La Presidenta de la Mesa Directiva insistía que la diputada se condujera con decoro, y la legisladora de Morena contestaba: que ya no puedo hablar, ya no puedo hablar, decir que la gasolina está más barata, el dólar, entonces,, no puedo decir eso diputada y volvió a repetir:

Foto: Cortesía │Francisca Abello Jorda

Puedes leer: Diputados buscan tarifas eléctricas justas para Sinaloa

"No hay peor ciego que el que no quiere ver, decir que he escuchado pendejadas esa es la verdad, cuál es el problema de la palabra, es una palabra mexicana, cuál es el problema, las he escuchado pues", dijo y la Presidenta demandó que le cerraran el micrófono “le repito que no se permiten faltas de respeto en el pleno”, aclaró la diputada Roxana Rubio.

Cuando se acaban los argumentos, se dan las descalificaciones… advirtió el diputado Jorge Villalobos.

Luego con caballerosidad habló sobre los dos años de gobierno y con datos en mano señaló que ni ni el avión se vendió, y la corrupción van en aumento de acuerdo al INEGI han aumentado el 19 por ciento y la pandemia el presidente la enfrenta con estampitas y el sistema de salud ha sido catastrófico.

Foto: Cortesía │ Jorge Villalobos

“Es un gobierno irresponsable y homicida”, dijo al dar cuenta de cuántos han muerto de la pandemia, de mil 620 niños con cáncer que han fallecido por falta de medicamentos

¡Esos hechos son irrefutables!, dijo.

¡Que se calme el gallinero! gritó la diputada Victoria Sánchez al decir que cómo tienen la desfachatez de descalificar al presidente, ya que dijo que vallan a territorio donde López Obrador tiene todo el apoyo, entonces ni sueñen volver al poder.









Lee más aquí ⬇

Local En pruebas aisladas de Covid-19, la mayoría de sospechosos dan negativo