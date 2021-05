Declaran improcedente multa en ecocidio en Los Sauces

Mazatlán, Sin .- La directora de Ecología, Lourdes San Juan Gallardo, señaló que Parques y Jardines debe restaurar el área verde en el fraccionamiento Los Sauces, en el que una vecina denunció hace más de un año la tala de más de 160 árboles, arbustos y plantas, pues según llevarían a cabo un proyecto de rehabilitación y que hasta la fecha no se ha cumplido.

"Había un programa en aquel entonces, platiqué con el jefe de Parques y Jardines, donde me expuso que había un programa donde se iban a restaurar varias áreas verde y parece que solamente lograron una parte y varias quedaron así nomás", señaló.

Local Exigen claridad sobre ecocidio en fraccionamiento Los Sauces

Reconoció que el departamento de Servicios Públicos hizo mal en haber talado furtivamente la vegetación, ya que antes debió consultar a la dependencia que ella dirige para asesorarlos sobre dicha acción. Ahora lo único que queda es que los vecinos soliciten se cumpla la rehabilitación.

"Siempre les recomiendo a los de Parques y Jardines que, cuando de se trate de poda excesiva o del retiro de árboles, siempre nos tienen que solicitar a Ecología nuestra opinión técnica para autorizarles la tala, no pueden llegar y arrancar árboles, ellos nos tienen que demostrar que esos arbolitos están enfermos, secos o están dañando la infraestructura alrededor del área o por la propia construcción del área verde o del parque", reconoció.

La inquietud de la vecina que reportó el suceso era saber cómo se procedería ante el ecocidio que se cometió, pues el área fue deforestada y nuca rehabilitada, si la denuncia que interpuso trascendería como cualquier otra denuncia que se le interpone a un particular.

"Yo no me puedo multar a mí misma, puedo mandar una nota de extrañamiento del departamento, pero yo no puedo multar al Ayuntamiento, no puedo iniciar un procedimiento administrativo en contra del Ayuntamiento, no puedo ser juez y parte", aclaró.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

La funcionaria enfatizó que la denuncia que se hizo no era para una sanción o no se puede tratar como un delito ambiental, pues el área es propiedad del Ayuntamiento, sino que sólo se trató de una denuncia para que el departamento haga una reposición de los daños.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, pese a que sí recordó el caso, mencionó que él estaba en el entendido de que el área ya había sido rehabilitada, por lo que prometió revisar el caso nuevamente.

















Lee más aquí:

Local Planta de tratamiento de basura ponía en riesgo arcas municipales Local Nodrizas dañan sistema de riego de la avenida Rafael Buelna Local Arroyo Buñigas en Escuinapa se convierte en "basurero"