Cuidarnos para mantener la concordia y felicidad: diputada

Culiacán, Sin.- La presidenta de la comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso del Estado, Guadalupe Iribe Gascón, desde tribuna exhortó a los sinaloenses a que en estas fiestas decembrinas darle la batalla al Covid-19, dejando a un lado la organización de posadas, evitar el uso de pirotecnia, y combatir el uso de armas, con el objetivo de garantizar la salud y mantener la paz y tranquilidad.

“Ese es nuestro exhorto a las autoridades y a todos los sinaloenses a que celebremos las fiestas decembrinas con mucha responsabilidad. Si cada uno hace su parte, lograremos que, a pesar de todo, y aún en medio de la pandemia, podamos tener un poco de felicidad y concordia, junto a nuestras familias”, dijo.

Desafortunadamente, dijo, la pandemia del coronavirus aún está entre nosotros, causando enormes daños a muchas familias sinaloenses que han perdido a seres queridos. Se han perdido también numerosos empleos, y hemos tenido que romper contacto físico con muchos amigos y familiares.

La legisladora del PRI señaló que impedir la pirotecnia, evitar la organización de posadas y combatir el uso de armas de fuego, son acciones que pueden contribuir mucho a que cada familia sinaloense pueda tener una feliz temporada decembrina, gozando de buena salud en cada uno de sus integrantes, y viviendo en paz y tranquilidad.

La legisladora local del PRI consideró que la ciudadanía todavía no está cumpliendo el llamado a dejar de salir de casa cuando no sea necesario, a utilizar el cubre-bocas de manera constante y adecuada, y mucho menos cuidando las reglas de higiene personal tan sencillas como el simple lavado de manos, y no cuidando la sana distancia.

Por todo ello, la pandemia sigue entre nosotros, dijo, y quizá con mayor fuerza que antes. Estamos padeciendo un repunte en los contagios, y algunas entidades que ya tenían semáforo amarillo, han tenido que volver al semáforo naranja, e incluso al semáforo rojo.

Es por ello, manifestó, que el sistema hospitalario, público y privado, está incrementando el número de personas que acuden a recibir atención médica.

“Estamos viviendo tiempos especialmente difíciles, y los especialistas en salud nos advierten que la situación podría ponerse peor durante las fiestas decembrinas. La pandemia todavía no ha sido vencida, y las semanas por venir pueden agravar la situación que padecemos como sociedad”.

"Como legisladores, pero también como ciudadanos que procuramos una mejor sociedad, respetuosamente les pedimos respaldar este Exhorto que ahora estamos haciendo, tanto a las autoridades como a la sociedad sinaloense, para que durante estas fiestas decembrinas demos la batalla decisiva contra el coronavirus y en favor de la paz”, puntualizó.





















