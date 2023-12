Cubrebocas y gel antibacterial no serán obligatorios en escuelas esta temporada

Mazatlán, Sin. -Ante el descenso de temperaturas en el estado, no ha habido ninguna recomendación por parte de la Secretaría de Salud para hacer obligatorio el uso de cubre bocas ni gel antibacterial en las escuelas para evitar contagios de Covid-19 o influenza, señaló el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública (Sepyc).

Juan José Rendón Gómez, señaló además que tampoco se ha dado instrucciones de evitar estar en espacios cerrados o eventos con aglomeración de personas, por lo que las posadas y galas navideñas si están permitidas.

También puedes leer: En lo que va del 2023, 71 personas han perdido la vida a causa del Covid-19 en Sinaloa

"Son observaciones y sugerencias, no hay indicación de no estar en espacios aglomerados. Las recomendaciones para el padre de familia y el alumno es que, si tiene temperatura o síntomas, que no lo manden a la escuela", señaló.

Asimismo, mencionó que hasta el momento ningún plantel de los que conforman la zona regional, Mazatlán, Concordia y San Ignacio, se ha visto en la necesidad de cancelar clases.

Vacaciones

Rendón Gómez afirmó que el período vacacional de invierno comienza el próximo 15 de diciembre y se extenderá hasta al 8 de enero para los alumnos, mientras que los docentes regresan el día 2 para participar en un curso intensivo.

En los tres municipios antes mencionados se irán de vacaciones más de 100 mil alumnos de nivel básico, tanto de escuelas públicas como privadas.