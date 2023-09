Preocupa a comerciantes de Mazatlán incremento de contagios de Covid-19

En medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 que afecta al estado de Sinaloa, crece la preocupación entre los comerciantes de Mazatlán, quienes han retomado las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial a sus clientes.

En el mercado José María Pino Suárez, uno de los lugares más concurridos de Mazatlán, aún no se refuerzan los protocolos, aunque el temor persiste; son los mismos clientes y algunos locatarios los que voluntariamente lo hacen.

También puedes leer: UAS retoma uso de cubrebocas en sus planteles para prevenir contagios de Covid-19

"Es increíble ver cómo la gente aquí parece ignorar la realidad, el virus sigue circulando y nadie está a salvo, es nuestra responsabilidad cuidarnos a nosotros mismos y a los demás", expresó Andrea Maestre, quien acude regularmente a este centro de abastos a realizar sus compras.

A pesar de que la pandemia afectó no solo por el lado de la salud, sino también en lo económico, a las personas parece que ya se les olvidó.

"Qué rápido se les olvidó a todos los problemas de coronavirus que tuvimos todavía hace dos años, no se podía ni salir sin cubrebocas, ahora están todos amontonados y sin cuidarse, se debe de volver a marcar el distanciamiento, es algo que sí asusta que se incrementen los casos", agregó Andrea.

La situación

Según cifras de la Secretaría de Salud, en el mes de septiembre se reportaron tres personas hospitalizadas y un fallecimiento por Covid-19; además de que los casos de contagios llegaron a 2 mil 300.

Emmanuel, un locatario del mercado reconoció la dificultad de trabajar con cubrebocas, sobre todo por el calor, sin embargo él se lo pone por seguridad y prevención.

"Entendemos que el uso del cubrebocas no es cómodo, pero todos debemos protegernos y cuidarnos, nos preocupa la salud de nuestros clientes y la nuestra, pero en sí no hay muchas personas tomando medidas sanitarias, no debemos confiarnos", señaló.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud solo ha exhortado a la ciudadanía a vacunarse para prevenir contagios de esta enfermedad.